2019-04-04T17:25:06+03:00
Общество

В Воронеже будут несколько месяцев дорабатывать новейший Ил-112В

Требуется обеспечить его превосходство над предшественником - Ан-26
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Проушины, удерживающие крылья - важные элементы конструкции самолета.Проушины, удерживающие крылья - важные элементы конструкции самолета.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Новейший самолет Ил-112В, собранный на воронежском авиазаводе, ждет плановая доработка. Проходить она будет в течение восьми-десяти месяцев. Источник телеканала "Звезда" в оборонно-промышленном комплексе сообщил: "По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача".

Напомним, что Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ожидается, что он будет задействован как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.

30 марта первый Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома ВАСО. Полет прошел в штатном режиме. Шеф-пилот - Герой России Николай Куимов - назвал машину удачной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24