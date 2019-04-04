В Воронеже будут несколько месяцев дорабатывать новейший Ил-112В

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-04T17:25:06+03:00

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Новейший самолет Ил-112В, собранный на воронежском авиазаводе, ждет плановая доработка. Проходить она будет в течение восьми-десяти месяцев. Источник телеканала "Звезда" в оборонно-промышленном комплексе сообщил: "По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача".

Напомним, что Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ожидается, что он будет задействован как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.

30 марта первый Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома ВАСО. Полет прошел в штатном режиме. Шеф-пилот - Герой России Николай Куимов - назвал машину удачной.

ИСТОЧНИК KP.RU