Появилось видео первого полета самолета Ил-112В в Воронеже
Пресс-служба «ОАК» опубликовала видео первого полета легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который прошел 30 марта в Воронеже. 100% узлов и агрегатов этого самолета – российского производства, большая часть из них создана структурами Госкорпорации «Ростех».
Двигатели созданы «Объединенной двигателестроительной корпорацией». В сфере ответственности холдинга КРЭТ «Ростеха» – система автоматизированного управления, а «Технодинамика» разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.
Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ожидается, что он будет задействован как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.
В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, но и зарубежные транспортные самолеты аналогичного класса.
- Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика – военного ведомства – и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно- транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске, – заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Первый полет Ил-112 в Воронеже.Видео: пресс-службы ОАК
ИСТОЧНИК KP.RU