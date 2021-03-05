Первого зампреда воронежской гордумы Александра Провоторова отправили под домашний арест

Александр Провоторов вину свою признал. Фото – Ленинский райсуд

Первого заместителя председателя гордумы Воронежа Александра Провоторова отправили под домашний арест. Решение принял Ленинский райсуд сегодня, 5 марта. В домашнем заточении он пробудет до включительно до 3 мая.

С ходатайством выступил следователь СУ СК РФ по Воронежской области. Защита не стала возражать против вынесеного решения. Парламентарий стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве на выборах (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения, которые состоялись осенью 2020 года. Александра Провоторова заподозрили в том, что он мог за деньги оказывать помощь одному из кандидатов в народные избранники. Речь идет о депутате нескольких созывов, владельце ТЦ «Ярмарка» Александре Жукове. Он баллотировался по одномандатному избирательному округу № 16.

Как стало известно при оглашении решения суда, Провоторов в июне 2020 года лично встретился с кандидатом в депутаты Жуковым и сообщил ему «заведомо ложную информацию» о том, что якобы может поспособствовать в том, что его кандидатура будет неофициально согласована на выборах, а в дальнейшем он будет оказывать другую помощь в предвыборной кампании. За свои услуги он попросил 1 млн рублей. При этом помощь вице-спикер в дальнейшем не оказывал. Первый транш в размере 200 тысяч рублей он получил в июне от самого кандидата в депутаты, а чуть позже еще 800 тысяч ему передали через его водителя.

Накануне силовики провели оперативные действия в отношении вице-спикера. Обыски прошли на его рабочем месте и дома.

По аналогичному уголовному делу проходят сейчас бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и его экс-подчиненная замруководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлана Васькова. Чиновники отправлены под домашний арест. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на выборах (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Силовики полагают, что Юрий Бавыкин мог пообещать кандидату в депутаты победу на курируемом им избирательном участке за 400 тысяч рублей. Деньги он получил через своего зама Васькову, а услугу не выполнил. В суде вину свою Бавыкин и Васькова также признали.