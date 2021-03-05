Вице-спикера гордумы подозревают в обмане воронежского бизнесмена на 1 млн

Фото – Ленинский районный суд

Первый заместитель председателя гордумы Воронежа Александр Провоторов подозревается в мошенничестве в 1 млн рублей. Именно столько ему летом 2020 года передал кандидат в гордуму Александр Жуков, владелец ТЦ «Ярмарка» за помощь на осенних выборах. Однако помощи от вице-спикера он не дождался. Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве, народного избранника задержали и отправили под домашний арест. Обстоятельства дела выясняют сейчас, 5 марта, в Ленинском районном суде. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно версии следствия, Александр Провторов, используя свое служебное положение, пообещал Александру Жукову, который баллотировался по одномандатному округу № 16, содействие на предстоящих выборах. Якобы его кандидатуру «неофициально согласуют». Об этом он рассказал при личной встрече с Жуковым в здании гордумы в июне. И за свои услуги попросил 1 млн рублей. При этом, как оказалось, реально участвовать в предвыборной компании, он не собирался. Первый транш – 200 тысяч рублей – кандидат в депутаты передал ему лично, а оставшиеся 800 рублей водитель Провоторова забрал при встрече в ТЦ «Ярмарка». Деньги вице-спикер потратил по своему усмотрению.