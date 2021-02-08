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Общество

Коммунальная авария в Железнодорожном районе Воронежа 8 февраля: причины и сроки устранения

В отдельные дома горячую воду и отопление уже должны были вернуть
Юрий КОЗЛОВ
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