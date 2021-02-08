Коммунальная авария в Железнодорожном районе Воронежа 8 февраля: причины и сроки устранения

В понедельник, 8 февраля, во многих домах Железнодорожного района исчезли горячая вода и отопление. Авария на участке теплосети недалеко от котельной по адресу: Ленинский проспект, 162 (напротив районной администрации) случилась около трех часов ночи. А в четыре утра жильцы стали «бомбардировать» из своих остывших квартир телефоны мастеров УК Железнодорожного района.По состоянию на 9.00, в управляющей компании сообщали о том, что из-за аварии горячей воды и тепла лишились жильцы 170 домов. Однако вскоре в компании «Квадра-Воронеж», которая как раз обеспечивает их отоплением, сообщили о том, что большую их часть удалось «отсечь» от аварийного отключения. По факту, как утверждали в ресурсоснабжающей организации, без тепла и горячей воды оставались жители 67 домов.Кроме того, вынуждены были сделать выходным день 8 февраля в школах №№ 19, 68 и 74, лицее № 3 с дошкольным отделением и гимназии № 9. А также в детсадах №№ 43, 66, 96, 104, 120, 121, 125, 128, 131, 176. Причем неясно, смогут ли дети пойти туда и во вторник, 9 февраля. Все зависит от сроков устранения аварии.В «Квадре-Воронеж» рассказали о том, как идут ремонтные работы:- Очень сложный участок. Много подземных коммуникаций - высоковольтные кабели и газовый трубопровод. Приходится много копать вручную, без использования техники, чтобы их не повредить. Специалисты локализовали место утечки и демонтировали поврежденный участок протяженностью семь метров. На данный момент тепла и горячей воды по-прежнему нет в 67 жилых домах и 13 соцобъетах. Приносим извинения за доставленные неудобства. Этот участок перешел нам по концессионному соглашению в марте 2019 года, и капитального ремонта на теплосети на нем владелец (МКП «Воронежтеплосеть») не проводил 26 лет! В 2019 году мы заменили от котельной почти полкилометра ветхого трубопровода. Поврежденный участок как раз относится к ветхому отрезку, на котором работы еще не проводили.В теплоснабжающей организации не исключают, что отопление и горячая вода может появиться в 67 домах только поздним вечером 8 февраля. Тем временем в прокуратуре Воронежа начали проверку по факту остановки работы котельной в отношении «ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».