В Воронеже под отключение горячей воды и отопления попали не 64, а 170 домов

Горячей воды и тепла нет больше, чем в сотне домов. Фото: из архива «КП»

Масштабы коммунальной аварии в Железнодорожном районе оказались намного большими, чем сообщали ранее. По данным местной крупной управляющей компании, под отключение горячей воды и отопления попали жители не 64, как заявляли в «Квадре», а 170 домов. Это по состоянию на 9.00. Жалобы посыпались в УК, начиная с четырех часов утра 8 февраля. Авария случилась недалеко от котельной по адресу: Ленинский проспект, 162

В соцсетях, кстати, люди также пишут, что количество отключенных от коммунальных благ домов занижено – в частности, не попали туда многоэтажки в ЖК «Дельфин».

Правда, сотрудники УК проинформировали о том, что в часть домов горячая вода и тепло должны вернуть в течение ближайших двух-трех часов. Сейчас теплоноситель туда уже подали. Но время потребуется для запуска и отладки системы.

Напомним, из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти школах и десяти детсадах. И пока непонятно, будут ли дети учиться там 9 февраля.