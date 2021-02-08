В Воронеже в 64 домах в жуткий мороз отключили горячую воду и отопление

Жителям многих домов Железнодорожного района и дома приходится сидеть в шапке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В соцсетях в ночь на понедельник, 8 февраля, появились тревожные сообщения об отключении воды и тепла во многих домах Железнодорожного района. Кроме того, есть информация, что из-за аварии отменили занятия в школах.

В ПАО «Квадра-Воронеж» заявили следующее:

- Наши сотрудники приступили к срочному ремонту концессионного участка теплосети от котельной по Ленинскому проспекту, 162. На время проведения работ – до 15 часов – будет приостановлена подача тепла и горячей воды. На месте работают три ремонтные бригады, оснащенные всей необходимой техникой. Приносим извинения за причинённые неудобства. Будем держать вас в курсе хода работ.

Как сообщили в «Квадре» под отключение попали 64 дома на Ленинском проспекте и улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева и Суворова. Их полный список можно увидеть здесь