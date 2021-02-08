В Воронеже из-за коммунальной аварии отменили занятия в 5 школах и 10 детсадах

Дети 8 февраля будут мерзнуть дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии подтвердили информацию о том, что из-за коммунальной аварии в Железнодорожном районе в понедельник, 8 февраля, не будут работать несколько школ и детсадов.

По крайней мере на один день закрыты школы №№ 19, 68 и 74, а также лицей № 3 с дошкольным отделением и гимназия № 9. Также не работают детсады №№ 43, 66, 96, 104, 120, 121, 125, 128, 131, 176.

Продолжатся ли вынужденные каникулы и во вторник, 9 февраля, будет зависеть от хода ремонта. В «Квадре» обещают, что работы могут занять 15 часов.

Напомним, об отключении горячей воды и отопления в ночь на понедельник, 8 февраля, в соцсетях сообщили жители Железнодорожного района. Утром в «Квадре-Воронеж» заявили, что из-за аварии коммунальных удобств, просто необходимых в сильный мороз, лишились люди в 64 домах на Ленинском проспекте, улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева и Суворова.