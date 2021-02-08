В Воронеже вернули тепло в часть домов: без горячей воды остаются 67 жилых зданий и 13 соцобъектов

Экстренный ремонт потребовался на концессионном участке теплосети от котельной по Ленинскому проспекту, 162 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В часть домов, пострадавших из-за коммунальной аварии в Железнодорожном районе, вернулась горячая вода и отопление. Как сообщили в ПАО «Квадра», там, где была техническая возможность, оперативно прошло подключение. Сейчас на месте работают 5 бригад и 7 машин.

Экстренный ремонт потребовался на концессионном участке теплосети от котельной по Ленинскому проспекту, 162. Изначально говорилось, что под отключение попали 64 дома на Ленинском проспекте и улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева и Суворова. Позже речь зашла уже о 170 домах.

В ПАО «Квадра» отметили, что были вынуждена слить теплоноситель из системы и отключить ряд домов и объектов. Это позволило максимально быстро приступить к ремонту. По последним данным сейчас без отопления остаются 67 жилых домов и 13 соцобъектов.

Напомним, из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти школах и десяти детсадах. И пока непонятно, будут ли дети учиться там 9 февраля.