Ленинский районный суд перед Новым годом вынес приговор по резонансному уголовному делу, фигурантом которого стал 16-летний воронежский школьник. Подросток в День Победы зверски избил на улице прохожего – 30-летнего мужчину так, что тот попал в реанимацию. Парень ранее стал страшной и жестокой «звездой» соцсетей, выкладывая свои видео, держал несколько лет в страхе своих сверстников. В итоге попал под уголовное дело. Оно было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).Как рассказали в суде 11 января, приговор в отношении юноши вступил в законную силу 28 декабря. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Теперь трудный подросток каждый месяц должен «отмечаться» в соответствующем учреждении.Напомним, судебный процесс был закрытым, поскольку обвиняемому не исполнилось 18 лет. Приговор тоже выносили за закрытыми дверями от общественности и журналистов. Но в суде пояснили подробности. Подросток полностью признал свою вину и принес извинения. Известно, что он также «загладил вред» перед потерпевшим.– Прошу строго меня не наказывать, я все осознал, – произнес трудный подросток перед тем, как вынесли приговор, рассказали в суде.Прокурор в прениях просил назначить парню наказание – 3,6 лет лишения свободы условно и такой же испытательный срок. Сторона защиты попросила менее строгое наказание. В итоге суд 16 декабря приговорил его к трем годам «условного». Стороны не стали обжаловать решение суда, и оно вступило через 12 дней в законную силу. Подростку также изменили на это время меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.Напомним, эта жуткая история началась еще в 2019 году. Тогда общественность ужаснуло, что воронежский школьник, зверски избивший вместе с приятелем одинокого старика на улице Моисеева, снял весь отвратительный «процесс» на видео и выложил в соцсети. Этот случай вызвал резонанс. Тогда-то и попал трудный подросток в поле зрения правоохранителей. В тот раз ему удалось избежать ответственности. Зато уж совсем кощунственной выглядела его инсценировка раскаяния. Ее он тоже снял на видео. В кадре он размазывал кровь и сопли, давая понять, что его тоже якобы избили и обещал, что так «больше не будет».Но, как оказалось, впоследствии на этом трудный подросток не остановился. То, что первый инцидент сошел ему с рук, наоборот его раззадорило. В 2020 году он снова решил проявить себя. Только теперь снимал на видео свои издевательства над сверстниками. И снова его зверства остались безнаказанными.Черту подвело ЧП, случившееся 9 мая 2020 года. Тогда парень жестоко избил 35-летнего воронежца. Мужчина был просто прохожим, совершенно не знавшим парня. Подросток отправил его на несколько недель в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, а сам просто выложил очередное видео.