Суд продлил домашний арест подростку, который до полусмерти избил воронежца

Школьник даже устроил инсценировку своего раскаяния

Ленинский районный суд продлил домашний арест школьнику, который в День Победы избил взрослого мужчину так, что тот попал в реанимацию. Подросток, державший в страхе несколько лет своих сверстников, попал под уголовное дело. Оно было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В мае парня отправили в СИЗО. А месяц назад его выпустили под домашний арест. Правда, жесткий. Как говорится, шаг влево, шаг вправо – считается побег.

Шаг вправо, шаг влево…

Молодой человек пробудет под ним как минимум до 19 октября 2020 года, сообщила пресс-служба суда 18 сентября.

– Он должен постоянно находиться дома по месту жительства. Исключение составляют: вызовы к следователю, посещения школы в соответствии с расписанием учебных занятий, походы в медучреждения по согласованию со следователем, – пояснили корреспонденту «КП» в суде.

Там также отметили, что условия у него серьезные. К примеру, даже учебное заведение, где раньше он вел себя разнузданно, теперь посещает исключительно в сопровождении сотрудника УФСИН и не имеет права задерживаться. Пришел на уроки по расписанию и после звонка опять под присмотром ушел домой.

– Правила для него очень жесткие и дома. Он не имеет права пользоваться мобильным телефоном, интернетом и общаться с теми людьми, которые могут повлиять на ход дела, – пояснили в суде.

Драки довели до «уголовки»

Эта история началась еще в прошлом году. Воронежский школьник, зверски избивший вместе с приятелем одинокого старика на улице Моисеева, снял весь отвратительный «процесс» на видео и выложил в соцсети. Снимала картину их знакомая. Этот случай вызвал резонанс. Тогда-то и попал малолетний любитель жестокости в поле зрения правоохранителей. Однако к ответственности его не привлекли. Зато с помощью приятелей сам инсценировал раскаяние – на видео размазывал кровь и сопли с намеком, что его тоже избили, и говорил, что так больше не будет.

Но на этом молодой человек не остановился. То, что первый инцидент сошел ему с рук, наоборот его раззадорило. В 2020 году он снова решил проявить себя. Только теперь снимал на видео свои издевательства над сверстниками. И снова остался безнаказанным.

Следователи заинтересовались трудным подростком только после того, как Денис 9 мая жестоко избил 35-летнего воронежца. Мужчина оказался простым прохожим, совершенно не знавшим парня. О том, на что он способен, стало известно позже. Подросток «отметелил» мужчину так, что тот попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Там он пробыл несколько недель. А молодой человек выложил очередное видео и попал под уголовное дело.