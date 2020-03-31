Главный эпидемиолог Воронежской области о коронавирусе: «Обстановка в регионе стабилизируется к концу апреля»

31 марта главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова в прямом эфире из Дома журналистов рассказала о работе врачей в условиях эпидемии коронавируса и ответила на вопросы, касающиеся введенных на территории региона мерах профилактики и самоизоляции. «Комсомолка» обобщила самые актуальные темы, интересующие воронежцев.

КАК РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С ИНФЕКЦИЕЙ?

Город опустелФото: Елена ФЕДЯШЕВА

- В условиях отсутствия вакцины и лекарства от коронавируса, разобщение людей – единственная действенная мера, - ответила Ольга Дудникова. – Поскольку есть люди, носители инфекции, которые не попали в поле зрения врачей и не изолированы от общения с другими. Чтобы не было скученности людей и исключались близкие контакты для распространения инфекции, и введены эти меры. Именно с этой целью ранее были закрыты и все места с массовым пребыванием граждан.

ПОЧЕМУ ПРИБЫВШИХ ИЗ ТАЙЛАНДА ТУРИСТОВ РАСПУСТИЛИ ПО ДОМАМ, А НЕ ИЗОЛИРОВАЛИ В БОКСАХ?

Этот вопрос сегодня больше всего волнует воронежцев. Как рассказала главный эпидемиолог, в своих действиях в этом случае врачи руководствовались официальными рекомендациями Роспотребнадзора.

- Всех прибывших рейсом из Тайланда туристов осмотрели специалисты: измерили им температуру, опросили, провели анкетирование о контактах с возможными носителями вируса на отдыхе, - рассказала Дудникова. – Выяснили, есть ли у них возможность соблюдать в течение двух недель режим самоизоляции на дому: не ли у них семье людей из группы риска (стариков, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и т.д.). Пять человек, которые сказали, что не имеют такой возможности, мы направили на изоляцию в обсервацию. Остальных отпустили по домам, выдав им постановления о необходимости соблюдения режима. Их ежедневно навещает врач и контролирует их состояние.

Кстати, по словам главного эпидемиолога, сегодня не важно, из какой страны прибыли воронежцы – все они автоматически попадают под карантин. Поскольку стран, чистых от коронавируса, практически не осталось.

МОГУТ ЛИ ПРОДЛИТЬ РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ?

Могут, и с большой вероятностью, считает специалист:

- Можно по-разному и скептически относиться к принимаемым в России мерам, но они демонстрируют свою эффективность. Сегодня в Воронежской области ситуация с заболеваемостью относительно благополучная. Все выявленные случаи (по данным на 31 марта - 8 случаев) протекают в легкой форме. Эпидобстановка находится под контролем. Если мы сейчас будем дисциплинированными, то в будущем настанет момент, когда коронавирус станет такой же рядовой болезнью, как и другие ОРВИ, которые успешно лечатся в домашних условиях.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА САМОЛЕЛЬНЫЕ МАСКИ?

Эффективны. Маски из марли, ткани, полотенец, по мнению Ольги Дудниковой, одинаково хорошо защищают.

- Заболевшего они защищают от распространения вируса в окружающую среду, здорового – от проникновения возбудителя на слизистые оболочки и, соответственно, заражения.

Отличие самодельных масок от промышленных – возможность их многоразового использования после стирки и проглаживания горячим утюгом. Самые простые маски можно сделать из шести-восьми слоев марли или бинта. «КП» подробно показывала, как это сделать.

В работающих орговых точках соблюдают противоэпидемические мерыФото: Елена ФЕДЯШЕВА

НУЖНО ЛИ ВЫЗЫВАТЬ НА ДОМ ВРАЧА ПРИ ЛЮБЫХ ПРИЗНАКАХ ОРВИ ИЛИ НАДО ИДТИ САМОМУ В ПОЛИКЛИНИКУ?

Воронежцы также интересуются, как вести себя в случае, если у них поднимется температура и появятся признаки ОРВИ. На этот счет главный эпидемиолог отвечает категорично: оставайтесь дома:

- В условиях эпидемии поликлиники максимально ориентированы на выездной прием заболевших пациентов. Особенно, если у вас были контакты с больными коронавирусом или прибывшими из-за границы. Или, если это ребенок, у которого болезнь может развиваться стремительно.

Кстати, по данным врачей, эпидемию гриппа и ОРВИ мы в этом году благополучно миновали. Сейчас заболеваемость ниже эпидпорога. Осталось пережить коронавирус.

ГОТОВО ЛИ ВОРОНЕЖСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ К ПРИЕМУ БОЛЬНЫХ COVID-19?

По словам Ольги Дудниковой, в стационарах области сегодня имеется 900 коек для больных, однако это не значит, что все их отдадут под коронавирус. Часть зарезервирована для пациентов с другими заболеваниями, лечение которых никто не отменяет.

- В апреле мы готовы дополнительно перепрофилировать под инфекционных больных 1680 коек. И этого будет достаточно для нужд региона, - говорит главный эпидемиолог области. – Вопрос с выделением дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе актуален. В наличии имеется 401 прибор, 65 аппаратов уже сформированы в комплекте с койками и готовы к приему пациентов с осложнениями. Еще 18 аппаратов поступят в область в ближайшие дни. Кроме того, планируется перераспределение аппаратов ИВЛ из других служб медпомощи.

КАК ПРОВОДИТСЯ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС? НУЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛЯТЬ НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ К ВОЗБУДИТЕЛЮ?

По данным департамента здравоохранения, сегодня на наличие вируса в обязательном порядке проверяют всех прибывших из-за рубежа, контактировавших с заболевшими, а также всех (даже неконтактных) больных с пневмониями. Тесты на коронавирус проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии области, а также лаборатории на базе ряда медучреждений области. Вместе они способны в течение недели проводить до 11 тысяч исследований.

Анализ на наличие вируса проводится на приборе ПЦР. Но массовое тестирование всех жителей региона, по мнению эпидемиологов не имеет смысла, как нет и необходимости (да и возможности) обследовать пациентов на наличие антител к вирусу.

- Антитела появляются на третью неделю от начала заболевания, - говорит Дудникова. – И в существующей ситуации для нас первостепенное значение имеет выявление больных в начальной стадии или со скрытым бессимптомным течением болезни.

КОГДА В ВОРОНЕЖЕ ОЖИДАЕТСЯ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ?

- В этой ситуации делать какие-то прогнозы – дело не благодарное, - считает Дудникова. – Но как эпидемиолог могу предположить, что если сейчас мы будем неукоснительно придерживаться всех рекомендованных мер, в том числе по разобщению населения и изоляции прибывших туристов, то ситуация стабилизируется в течение месяца. Значительного роста заболеваемости быть не должно, но общий рост вполне ожидаем.