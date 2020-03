Дефицит масок в Воронеже: 5 способов сделать их своими руками

Из-за пандемии коронавируса в Воронеже резко вырос спрос на медицинские маски. Еще в конце января корреспондент «Комсомолки» прошелся по аптекам и товар уже был в дефиците. Теперь же найти маски практически невозможно. Рассказываем, как сделать их самостоятельно.

Итак, маска из бинта. Ее мы попытались изготовить в редакции из подручных средств.

Что понадобится?

- медицинский марлевый бинт (шириной 14 см);

- линейка

- ножницы

- нитки и иголка

Изготовление:

1. От бинта отрезаем два куска длиной по 90 см каждый. Складываем один на другой.

2. Отрезаем еще кусок 180 см. Складываем его в шесть слоев длиной 30 см.

3. Сложенный в шесть слоев кусок помещаем между двух слоев бинта, оставив с обеих сторон по 30 см.

4. С помощью нитки и иголки закрепляем сложенную в шесть раз часть бинта между двумя слоями.

5. Разрезаем вдоль на две части 30-сантиметровые концы нашей маски – это будут завязки.

Маска готова. По своим защитным свойствам она не уступает аптечной одноразовой маске, но при этом может использоваться неоднократно. Через два часа использования ее нужно постирать в машинке в режиме «хлопок» и прогладить утюгом с двух сторон на максимальной температуре.

А вот еще несколько вариантов изготовления масок. Выбирайте подходящий и защищайте организм от вируса.

Способ 2. Марлевая маска

Что понадобится?

- марля (45х80)

- вата (20 см, толщиной 1 см;

- ножницы

- нитка и иголка.

В марлю заворачиваем вату в два-три слоя, верхний и нижний край аккуратно подворачиваем. Прошиваем разрез. Делаем разрез для завязок с двух сторон.

Способ 3. Маска из бумажного полотенца.

- бумажное полотенце;

- две канцелярские резинки;

- степлер.

Бумажное полотенце складываем «в гармошку», а по краям кладем резинки. Они будут держать маску на лице. Загибаем края на 1 см и скрепляем с помощью степлера. Во время скрепления проследите, чтобы резинки не порвались.

Способ 4. Тканевая маска.

- хлопок или лен (45 см)

- две резинки (по 18 см каждая)

Сложите ткань вдвое и соберите гармошкой, как показано на видео. Края согните и приметайте вручную или прострочите на швейной машинке. Проденьте резинки и завяжите их узелком.

Способ 5. Многоразовая маска с фильтром.

Что понадобится?

- хлопок или лен;

- резинки;

- швейная машинка.

Раскроите ткань и фильтрующий материал, как показано на видео. Сметайте или прострочите на машинке, выверните лицевой частью, проденьте резинку и вставьте фильтр.

Один из вариантов - маску из бинта - мы сделали в редакции.

Многоразовая маска.While the best line of defense is a thorough hand-washing regimen, masks are super helpful if you're ill and don't want to spread your germs. Masks can be hard to come by these days so I made this sewing tutorial on how to make a mask with a replaceable-filter! I am providing my own free mask pattern for this tutorial as well. Please remember to like and subscribe to see more videos like this one. Stay safe and healthy! Happy sewing! Material Pattern Link Mask with a Replaceable Filter -Free Pattern https://sewingtherapy.net/wp-content/uploads/2020/03/MASK-PATTERN.pdf Fabric Links All the fabrics from Dailylike Canada http://www.dailylike.ca Mask Filters (I'm not an expert on this. But I'm leaving some links to help you find what I used for the filter. N95 Mask filter definitely helps this situation with proper use and an electrostatic filter (with no chemical) can be found easier around but its efficacy is still controversial.) N95 Mask Filters (I made a purchase from Amazon but I haven't received them yet. I leave a link just in case you're curious!) Canada https://amzn.to/38UfqNU USA https://amzn.to/3cTUGZS (Search for n95 mask filter) Nose Clip (I upcycled it from a used mask.) : Produce twist ties will work perfectly. Ear Loops (I upcycled it from a used mask.) : 1/4 Elastic will work. These are my online fabric shops. Dailylike Canada http://www.dailylike.ca Two O Nine Fabric Studio https://www.etsy.com/shop/twooninefab *****Disclosure****** Some of the links above are affiliate links. .Clicking and purchasing through affiliate links gives me a small commission. BUT MORE IMPORTANTLY, I wanted to help you find the materials easier. So you can focus more on your project. Thank you. ********************** Let s get connected! Instagram https://www.instagram.com/yoursara_k/ Facebook http://www.facebook.com/dailylikecanada Twitter https://twitter.com/SewingTherapy Pinterest https://www.pinterest.ca/dailylikecan About the video This video is a DIY sewing tutorial on how to make a mask with a replaceable filter. The video is a very easy step by step sewing tutorial. The video also shows how to upcycle ear loops and nose clips from a used mask. The video also provides a free mask pattern from Sewing Therapy.