2019-12-21T16:39:08+03:00
Общество

«Молодцы воронежцы, не забыли старого большевика!»: в столице Черноземья отметили юбилей Сталина

Корреспондент «КП» посетил торжество, место проведения которого переносили три раза
Ирина КАЗАНИНА
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При входе в зал гостей встречал сам юбиляр.При входе в зал гостей встречал сам юбиляр.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В холле воронежского Дома культуры Железнодорожников многолюдно, в воздухе висит запах «Красной Москвы» и легкого перегара. Гости – все больше люди за 60, но есть и молодые лица. Солидные дамы в своих лучших нарядах, парадные костюмы ветеранов – в орденах и медалях. 20 декабря они собрались здесь, чтобы отметить юбилей Иосифа Сталина.

Среди гостей в основном старики-ветераны Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Среди гостей в основном старики-ветераныФото: Елена ФЕДЯШЕВА

На втором этаже у входа в зал встречает САМ юбиляр. Он строго смотрит на гостей с плакатов и баннеров. Для пущей убедительности под портретами цитаты Сталина «Если нас ругают наши враги, значит, мы все делаем правильно», «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее».

Зал был почти полон Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Зал был почти полонФото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ПРАЗДНИЧНОЙ СУЕТЕ РАСТЕРЯЛИ БУКВЫ

Гости спешат занять места в зале на втором этаже, многим лестница дается с трудом – старики опираются на палочки, поддерживают друг друга. Зал почти полон. Организаторы рассаживают гостей на свободные места, в проходах снуют люди с камерами – фиксируют исторический момент. Звучит гимн Советского Союза, ряды дружно поднимаются. На экране под торжественные звуки возникают кадры советской кинохроники: парад на Красной площади, счастливые лица колхозников… Затем на сцену выходит ведущий и читает стихи в честь юбиляра.

В праздничной суете никто не заметил ошибку Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В праздничной суете никто не заметил ошибкуФото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Убери, убери заставку, - громко шепчет в ухо сидящему за пультом инженеру один из организаторов. – Другая картинка есть?

В заставке на заднике сцены досадная ошибка - в слове «рождения» пропущена буква «и». Инженер в спешке ищет другой макет, на несколько секунд на экране за спиной ведущего возникает картинка с изображением БМВ. Но, кажется, никто этого не замечает. На сцену выходит руководитель воронежского отделения компартии Сергей Рудаков:

- Событие, о котором вот уже 10 дней говорят воронежские большевики, наконец, состоялось. Мы проводим 140-летний юбилей в особых исторических условиях. Сегодня как никогда становится понятным, что двигаться вперед дальше мы можем, лишь взяв все положительное, что было в сталинское время. Новый социализм, о котором мы говорим, уже начинает прорастать в жизни. В партию пришли молодые люди, и они уже играют ключевую роль в КПРФ. Мы на правильном пути. Иосиф Виссарионович, увидев бы этот зал, сказал (копируя интонацию Сталина): «Молодцы воронежцы, не забыли старого большевика»!

Зал взрывается аплодисментами, кто-то с галерки густым басом кричит «Ура!»…

Сергей Рудаков вручил ветеранам медали к юбилею Сталина Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сергей Рудаков вручил ветеранам медали к юбилею СталинаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

СКАНДАЛ КАК ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

Десять лет назад, в 2009 году, воронежские коммунисты тоже отмечали юбилей (130-летие) вождя с общественным резонансом и … заранее. Накануне 22 июня по городу на огромных билбордах развесили плакаты - на фоне портрета Сталина КПРФ поздравила горожан с его днем рождения. Как пояснили тогда коммунисты, таким образом они хотели напомнить о дате начала войны. Акция возмутила горожан. Чиновники под благовидным предлогом потребовали от владельцев рекламных конструкций немедленно снять портреты вождя.

Не изменили коммунисты традиции и в этот раз. За десять дней до торжества на таких же билбордах во всех районах города анонсировали проведение юбилея 21 декабря в Доме актера. Новость возмутила культурное сообщество не только Воронежа, но и всей страны. С протестом выступили Камиль Тукаев, Светлана Крючкова, Анатодий Белый и Александр Филиппенко. Тогда руководство Дома актера отказало коммунистам. Организаторы юбилея не спасовали и обратились к директору театра оперы и балета и, вроде бы получили согласие, но ненадолго. После ТОБа юбилей планировали провести в помещении университета инженерных технологий. А 19 декабря стало известно, что место встречи перенесли в ДК Железнодорожников. Это решение вызвало протест уже у православного сообщества. За несколько часов до начала мероприятия на почту «Комсомолки» пришло письмо, в котором представители православных организаций призвали не допустить надругательства над памятью погибших от рук Сталина железнодорожников, проведением торжества в стенах дома культуры, носящего их имя…

«ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР»

По мнению воронежских политологов, идея с проведением юбилея Сталина скорее похожа на фарс со стороны коммунистов. Реакция же большинства горожан на эту историю говорит об изменении отношения к фигуре вождя народов.

- Общество устало от этих политических игр, сейчас у людей много других более насущных проблем, - прокомментировал «Комсомолке» политолог Александр Бунеев. – В основном возмутилось культурное сообщество, большинство же горожан к юбилею Сталина отнеслось равнодушно. Очевидно, что в обществе на эту тему до сих пор нет баланса. Противостояние сторон будет постепенно затихать, но не прекратится до тех пор, пока живы еще поколения, заставшие Сталина и помнящие его политику. Лет через 10-20, когда не останется представителей эпохи сталинизма, фигура вождя будет восприниматься только как историческая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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