Выходные в Воронеже: Ночь искусств, на Казанскую, джаз, этнографический диктант

СКАЗКИ НА КАНИКУЛАХ

Мы собрали в детскую афишу спектакли в театре оперы и балета, кукольном театре, цирке, океанариуме, парке аттракционов, а также мероприятия Маршакфеста - подробнее Осенние каникулы-2019 в Воронеже: Маршакфест, «Конек-Горбунок» и «Тайна Золотого корабля»

ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ

В Воронеже продолжается ежегодный фестиваль «Джазовая провинция». Передвижной форум импровизационной музыки приготовил меломанам все стили и направления джаза - от классики до авангарда, от признанных стандартов до творческих союзов на стыке жанров, от громких имен до независимых исполнителей.

В 2019 году свое творчество воронежцам покажут музыканты из Великобритании, Чили, Индонезии, России, Германии, Нидерландов, Грузии и США.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

1 ноября в Воронеже состоится «Большой этнографический диктант». Столица Черноземья присоединится к просветительской акции в четвертый раз. Написать диктант может любой – для этого надо прийти к 11.00 в Никитинскую библиотеку и зарегистрироваться. Почетными гостями диктанта станут сотрудники музея народной культуры и этнографии ВГУ, представители национальных диаспор.

После написания диктанта в читальном зале естественнонаучной и технической литературы «Никитинки» можно будет посмотреть выставку музея национальных костюмов Воронежского университета инженерных технологий.

Noize MC и оркестр русских народных инструментов

Noize MC снова приедет с концертом в столицу Черноземья. Но в этот раз музыкант приготовил для своих поклонников сюрприз: Иван Алексеев выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов. Первая проба такой коллаборации состоялась в 2017-м в Белгородской филармонии по случаю локального музыкального фестиваля. И вот спустя два года новый музыкальный проект Noize MC созрел для полноценной двухчасовой презентации.

Концерт пройдет в Event-Hall 1 ноября в 19.00.

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ

В столице Черноземья продолжаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представила новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы. Подробнее В Воронежском цирке выступают 15 медведей

МУЗЕЙ В КИНО «Матисс» (12+)

2 ноября в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. Легендарные декупажи Матисса в залах в главной лондонской галереи современного искусства Tate Modern. На выставке представлены экспонаты из ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также Нью-Йоркского музея MoMA, директор которого расскажет в фильме о жизни и творчестве именитого скульптора и художника. Ему будут помогать кураторы выставки и биографы Матисса.

Матисс своим творчеством вдохновляет не только художников. Кроме уникальной выставки, зрители фильма увидят танцевальную постановку, а также услышат композицию известного лондонского саксофониста, написанную к одной из картин великого художника.

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ЛЕГЕНДЫ ЛЕСА

2 ноября в Воронежском заповеднике пройдет праздник «Легенды и были Толшевского леса». Ребятам и их родителям расскажут о таинственном духе заповедной чащи и монастыре.

- Усманский бор на каждом шагу раскрывает тайны былых времен. Здесь переплелась история скифских племен с хазарами и славянами, становления Русского военного флота и защиты южных рубежей государства. Шло время….безмолвие леса, тишина и покой вековых деревьев всегда привлекали людей, ищущих уединения. Так в глубине густого леса – в «толще» лесной появился Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, ставший неотъемлемой частью истории старинного русского бора,объявленного заповедным, - анонсировали мероприятие в заповеднике.

В программе мероприятия лекции по истории местности, выставки изделий прикладного творчества и народных костюмов, представительские площадки музеев Воронежской и Липецкой областей, музеев- заповедников, районов, экскурсия на Черепахинскую тропу.

Начало в 12.00 - на Центральной усадьбе.

ТЕАТР В КИНО «Турандот»

3 ноября в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера - покажут "Турандот". Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены. Турандот смело можно назвать самой известной китайской принцессой: Карло Гоцци в театре драматическом, а затем Джакомо Пуччини в театре музыкальном создали ей всемирную славу. Холодная и неприступная любительница интеллектуальных загадок, мужененавистница, в один миг преображенная поцелуем принца Калафа стала героиней последней оперы Пуччини. Оперы, оставшейся незавершенной: смерть оборвала работу композитора над «Турандот» в 1924 году. Театральная практика, однако, не позволяет оставить историю незавершенной. Франко Альфано дописал финал, с которым «Турандот» исполняется почти на всех мировых сценах, и Мет - не исключение. Happy end неизбежен, и яркий праздничный мир, созданный Франко Дзеффирелли на сцене, тому подтверждение.

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ТЕАТР В КИНО «Человек из ресторана»

3 ноября в 19.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Сатирикон". Покажут "Человек из ресторана" Ивана Шмелёва в постановке Егора Перегудова с Константином Райкиным в главной роли. В спектакле также играют Денис Суханов, Дарья Урсуляк/Анна Петрова, Алексей Якубов. Спектакль об устройстве человеческой души и смысле существования - подарок для всех поклонников традиционного психологического театра. Все решено в нарочито консервативном ключе и строится на актерской игре с миллионом тщательно выстроенных деталей и видимых психологических нюансов.

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НОЧЬ ИСКУССТВ

3 ноября пройдет ежегодная Всероссийская «Ночь искусств». Девизом культурно-образовательной акции станет тема «Искусство объединяет». Воронежские учреждения присоединятся к акции. Подробнее в нашей афише Ночь искусств-2019 в Воронеже: микс оперы и танца, сокровища музеев и шоу теней

НА КАЗАНСКУЮ

3 и 4 ноября в Воронеже пройдет фольклорный фестиваль «На Казанскую». Форум проходит ежегодно в рамках празднования Дня народного единства и в честь праздника иконы Казанской Божией Матери, считающейся покровительницей Руси.

3 ноября в 16.00 в большом зале Воронежского института искусств пройдет бесплатный концерт с участием фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского университета, ансамбля «Родовичи» (Полтавская область Украины), мужского дуэта «Соборяне» (Омск, Москва).

А 4 ноября в 16.00 в филармонии состоится гала-концерт фестиваля. В программе примут участие фольклорные ансамбли «Воля», «Радовесь», «Паветье», «Терем», «Хохольские родники», а также фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского университета, ансамбль «Родовичи», мужской дуэт «Соборяне», ансамбль «Раздолье» из Белгорода.

ДОМ ДРУЖБЫ

День народного единства отпразднуют в Воронеже открытием Дома дружбы. Он распахнет свои двери 4 ноября в культурно-досуговом центре «Северный» (Московский пр., 131).

В 11.00 в Доме дружбы начнут работу мастер-классы декоративно-прикладного творчества и выставка «Куклы разных национальностей». Самых маленьких воронежцев ждут игры с аниматорами, ростовые куклы и аквагрим.

В 12.00 планируется концерт, а также автопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Завершит праздник акция «Ленточка дружбы».

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ И ТАЙНЫ МОДНЫХ ДОМОВ

4 ноября Воронеж снова посетит Александр Васильев. Мэтр моды, автор более 30-ти книг, коллекционер расскажет про «Тайны модных домов» - это не просто лекция, а моноспектакль и мастер-класс одновременно.

У всех великих кутюрье были и есть свои секреты. Стоит ли их раскрывать? Александр Васильев утверждает, что стоит, ведь за внешним благополучием европейских модных домов стоит немало тайн.

Истории жизни и успеха Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ив Сен Лорана и других кутюрье - необычны и ярки. И рассказывает о них историк моды с мировым именем столь же необычно и ярко. И не только рассказывает, но и показывает, представляет, играет свой моноспектакль. Ведь не бывает тайны без драмы.

Что скрывается за интригами и мифами, окружающими имена великих модельеров? И почему великими становятся и остаются? Религия, политика, сексуальность, национальность, климат - важные составляющие развития моды. И что такое страшная конкуренция и тяжелое производство? За счет каких денег существует современная модная индустрия? Что такое стиль европейской эмансипированной женщины - комплимент ли это?

Обо всем этом пройдет речь на лекции Александра Васильева «Тайны модных домов». Она пройдет в ВКЗ 4 ноября в 19.00.

Новое шоу Ольги Бузовой

Столица Черноземья вошла в маршрутный лист нового шоу Ольги Бузовой. В феврале 2018-го звезда собрала в Воронеже двухтысячный аншлаг, зрители концерта отметили потрясающую искренность и душевность, с которой она общалась с публикой. В программе нового концерта композиции со второго сольного альбома артистки «Принимай меня», который по итогам 2018 года стал самым прослушиваемым в VK, а также хиты с альбома «Под звуки поцелуев».

Концерт пройдет в Event-Hall 4 ноября в 19.00.

фото Event-Hall

ЖЕНЩИНЫ И МУЗЫКА

В большом зале книжного клуба «Петровский» открылась выставка художника-графика Дениса Булавинцева. Горожане знаю его творчество по коллекции работ «Чернозем», посвященных Воронежу. В графике, и особенно в технике линогравюры, очень сложной, трудоемкой (вид графики, когда печатную форму делают на линолеуме), в Воронеже работают единицы! В этот раз автор показал землякам коллекцию работ, посвященных музыке и женщинам. Выставка открыла фестиваль «Джазовая провинция».

- Идея выставки родилась еще в 2016 году, – рассказал на открытии экспозиции продюсер «Джазовой провинции» Александр Лукинов. - Мы с Денисом разговаривали, он поделился какими-то мыслями. Нам показалось интересным такое видение, такое прочтение, эта чувственность и даже где-то сексуальность. В линогравюрах Дениса Булавинцева в причудливых изгибах переплелись дамы и кавалеры, инструменты и звуки. Автор, который обычно работает в монохромной гамме, в этот раз сделал свои картины цветными, добавив красный цвет.

- Красный в сочетании с черным и белым – самое эффектное сочетание, - отметил автор. – Получилось 12 работ – по числу музыкальных полутонов. Я довольно долго формулировал концепцию выставки, этап эскизов также оказался сложным и требующим времени. В прошлом году сложился общий замысел проекта, но закончить не удалось и мы решили не торопиться.

Денис Булавинцев - выпускник Воронежского художественного училища, ученик заслуженного художника России Владимира Преснякова. В 2011 году получил премию областного конкурса творческих работ молодёжи «Культпоход», в 2012 году состоялась дебютная выставка художника «Чернозем», в августе 2015 в музее имени Крамского открылась экспозиция «Черным по белому», в 2016 выпустил иллюстрированную книгу «Между небом и асфальтом».

Выставка продлится до 8 ноября, вход свободный.

ЯРКАЯ ОСЕНЬ АЛЕКСАНДРА ВОРОШИЛИНА

В выставочном зале на Пушкинской, 7 "Яркая осень" Александра Ворошилина. Известный воронежский художник представил картины, написанные за год. Автор скромно комментирует свое творчество: - Я реалист: пишу, что вижу!

И это здорово, что во времена кризиса, всеобщей спешки, невнимания и невнимательности художник испытывает положительные эмоции, которые в итоге передаются посетителям его выставок. Яркие или нежные краски, атмосферные сюжеты, прекрасные незнакомки, аппетитные фрукты - нам так мало нужно для счастья! Надо только вовремя остановиться. Хотя бы у картин Ворошилина!

Приходите на выставку! Особенно, когда начнется дождь и осенняя хандра - зарядиться радостью, положительными эмоциями. Тем более, что вход на экспозицию свободный! И работает она до 4 ноября включительно.

АРАБСКАЯ ВЫСТАВКА

На "антресолях" выставочного зала художественного музея имени Крамского открылась персональная выставка Олега Савостюка. Экспозиция «На Земле арабов» собрала картины мастера, написанные по впечатлениям от путешествий. На полотнах красота пустыни, полуденного солнца, закатов, небольшие поселения, передвигающиеся караваны.

- Сегодня этот мир – сочетание древности и ультрасовременности. Шикарные мерседесы и ауди обгоняют караваны верблюдов, а в небе над мечетями проносятся скоростные военные самолеты. Для нас эта Земля несколько странная и непривычная, но если к ней присмотреться пристальнее, мы обнаружим в ней несказанную красоту, считает автор, - анонсировали проект в музее.

Выставка представила более 100 живописных работ. Она продлится по 17 ноября.

ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА

В выставочном зале на Кирова, 8 открылась новая экспозиция. «Цвет осени» - сезонная и очень «настроенческая» выставка. На стенах работы 140 художников – из Воронежа, Россоши, Калача, Острогожска, Бутурлиновки, Новой Усмани, Репьевки. Все они про осень, яркие краски, щедрые дары воронежского чернозема, запах дождя и грибов и капельку грусти. Авторы постарались передать тонкие нюансы перехода природы к зимнему забытью.

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, прикладное искусство и иконопись. Свои работы за последние пять лет показали как именитые мастера Воронежской области, так и молодые, начинающие авторы и юные дарования.

СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Сокровища музеев России». Передвижная выставка показывает лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представили четыре десятка живописных полотен признанных мастеров - Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова, Киселевой и других художников, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. В нашем городе в экспозиции участвую картины из 10 музеев – Омска, Ярославля, Москвы, Пскова, Калининграда и других городов. Выставку можно посмотреть до 10 ноября, вход свободный.

Подробнее «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»

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