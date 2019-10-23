Осенние каникулы-2019 в Воронеже: Маршакфест, «Конек-Горбунок» и «Тайна Золотого корабля»

С 26 ноября у детворы начинаются осенние каникулы. Как провести эти дни весело и с пользой в Воронеже - в обзоре «Комсомолки».

МАРШАКФЕСТ

С 26 октября по 3 ноября в Воронеже пройдет юбилейный фестиваль «Маршак». Пятый детский театральный форум за девять дней покажет 19 спектаклей из 15 театров - Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя, Иерусалима. Всего будет 54 представления. Подробную программу смотрите Пятый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам масштабный мюзикл, цирковую "Каштанку", историю о блокадном городе в Сирии

СКАЗКИ В ВКЗ

26 октября в 19.00 в ВКЗ - "Конек-Горбунок" от Павла Любимцева. Известный актер, писатель, экс-ведущий программ "Путешествия натуралиста" и "Городское путешествие", официальный "голос" канала "Живая планета" продолжит успешный цикл «Сказки с оркестром». В рамках музыкально-литературного цикла под аккомпанемент музыкантов Воронежского концертного зала артист почитает детворе сказку «Конек-Горбунок» под фрагменты произведений Лядова «Восемь русских народных песен» и Стравинского «Жар-птица» (6+).

афиша ВКЗ

6 ноября в 19.00 в ВКЗ покажут балет-сказку «Щелкунчик» на музыку Чайковского. Спектакль станцуют воспитанники Воронежского хореографического училища.Либретто «Щелкунчика» сочинил Мариус Петипа по сюжету новеллы немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», в которой описывается рождественский вечер в небольшом немецком городке. К этой сказочной истории Чайковский написал замечательную музыку, способную заставить поверить в чудо и взрослых, и детей. Чайковский следовал в своей работе за сценарным планом Петипа. Но он раскрыл и выразил в музыке смысл сказки значительно глубже. Композитор создал симфоническую поэму о девочке с чистой душой, которая стоит на пороге взрослой жизни, стремится одержать победу над злом на пути к своему будущему счастью, о котором так много мечтает. В ее фантазиях смешная и некрасивая кукла Щелкунчик превращается в прекрасного принца, победившего мышиное войско. Музыка ярко и образно раскрывает мир детей, их фантазии, веселые забавы, сказочные сны, то тревожные, то радостные (6+).

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«ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОРАБЛЯ» В ОКЕАНАРИУМЕ

С 26 октября по 3 ноября Воронежский океанариум празднует каникулы со школьниками. Ежедневно в 11.00 (кроме понедельника) будет проходить театрализованная экскурсия «Живая сказка». Анимационные герои вместе с экскурсоводом расскажут интересные истории из жизни обитателей океанариума. Каждый день в 16.00 не пропустите театрализованное подводное шоу «Тайна Золотого корабля». Два главных героя сразятся в подводной схватке в окружении морских обитателей океанариума. Ребят ждет удивительная музыка и захватывающая легенда о величии Кристалла.

Кроме того, 26 октября пройдет большой праздник в честь дня рождения Воронежского океанариума. А еще в течение осенних каникул посетителей ждет множество творческих мастер-классов. Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru или по тел.: 8(960)131-88-57.

фото Воронежского океанариума.

СКАЗКИ В ОПЕРНОМ

Театр оперы и балета приготовил в дни школьных каникул целую сказочную программу.

30 октября в 11.00 покажут «Красную шапочку» - сказочный балет на музыку воронежского композитора Виктора Горянина. Зрителей ожидают сюрпризы: в спектакле кроме Красной Шапочки, бабушки, Волка и охотников есть новые персонажи - это друзья девочки, обитатели волшебного леса – отважные зайцы, шустрые пчелы и прекрасные цветы (6+).

1 ноября в 11.00 смотрите музыкальную сказку «Нарцисс и Незабудка». Она была написана композитором А.Луцким специально для нашего театра. Это волшебная история, в которой главный герой, самовлюбленный Нарцисс не сумел сразу оценить преданную, скромную Незабудку. И только встречи с Розой, Фиалкой и Вьюнком помогли ему понять, что такое настоящая дружба и как важно отличать искренние чувства от хитрости и притворства (6+).

1 ноября в 19.00 приходите на балет «Золушка». Волшебную сказку на музыку Сергея Прокофьева, в которой добро, красота и любовь побеждают все невзгоды, поставил специально для воронежского театра мэтр Владимир Васильев (6+).

3 ноября в 11.00 и 19.00 театр покажет балет Хачатуряна «Чиполлино». Это один из лучших балетов для детей, прославивший не только композитора, но и хореографа-постановщика, лауреата Госпремии СССР Генриха Майорова. Сказку о приключениях мальчика-луковки, дружных Овощей и противоборстве их с Принцем Лимоном и Синьором Помидором танцует практически вся балетная труппа театра (6+).

УЛЕТНЫЕ. ОСЕННИЕ. ТВОИ. КАНИКУЛЫ В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ

В дни осенних каникул Парк аттракционов приглашает мальчишек, девчонок и их родителей окунуться в мир драйва, адреналина, скорости и незабываемых впечатлений. 26 аттракционов, 130 игровых симуляторов и новинки Парка - симулятор виртуальной реальности «СтереоЛайф Эмоушин», а также аркадный комплекс «Выиграй приз» подарят яркие эмоции, заряд бодрости и хорошее настроение.

Специально для своих гостей Парк аттракционов приготовил приятные сюрпризы: 27 октября - турнир по аэрохоккею, 2 ноября - шоу-программа и выступления творческих коллективов. А еще - ставший традиционным костюмированный праздник «Парк героев», на котором гостей будет ждать карнавал персонажей из любимых сказок и фильмов, мастер-классы, развлекательные программы, конкурсы, бесплатный аквагрим и невероятные фотозоны.

На время каникул будет действовать акция «Счастливые часы»: по будням в первый и последний час работы Парка аттракционов можно кататься на аттракционах и играть на симуляторах со скидкой 50%. Подробности на сайте www.bestpark-vrn.ru и по тел. 8(903)652-69-29.

фото Парка аттракционов

СКАЗКИ В КУКОЛЬНОМ

В дни школьных каникул театр кукол «Шут» покажет воронежской детворе 10 спектаклей: 26 октября «Сестра моя – Русалочка», 27 октября «Теремок», 28 октября «Али-Баба и сорок разбойников», 29 октября «Волшебное кольцо», 30 октября «Дикий», 31 октября «Дракон и Золотая черепаха», 1 ноября «Золушка», 2 ноября «Волшебная лампа Алладина», 3 ноября «Волк и семеро козлят», 4 ноября «Вини-Пух и все-все-все». Начало спектаклей в 10.30 и 14.00.