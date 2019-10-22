"Джазовая провинция-2019" в Воронеже: буги-вуги, грузинские напевы и вечеринка в стиле 20-х

С 26 октября по 8 ноября в Воронеже пройдет ежегодный фестиваль «Джазовая провинция». Передвижной форум импровизационной музыки приготовил меломанам все стили и направления джаза - от классики до авангарда, от признанных стандартов до творческих союзов на стыке жанров, от громких имен до независимых исполнителей.

В 2019 году свое творчество воронежцам покажут музыканты из Великобритании, Чили, Индонезии, России, Германии, Нидерландов, Грузии и США.

Фестиваль откроется 24 октября выставкой молодого графика, мастера линогравюры Дениса Булавинцева. Специально к фестивалю Денис создал серию линогравюр на тему джаза. Выставка будет работать в течение всех дней «Джазовой провинции» в книжном клубе «Петровский», вход свободный.

Кого послушать на «Джазовой провинции-2019» - в нашей афише.

26 октября в 16.00 в филармонии выступят два коллектива. Большой джазовый оркестр Петра Востокова, созданный в 2010 году, на своих концертах воссоздает атмосферу «золотого века джаза» – первой половины XX века, используя оригинальные партитуры и винтажные инструменты. Музыканты играют все - от танцевального свинга до сюит Дюка Эллингтона. А вокальный секстет The Georgian Six исполняет микс традиционной грузинской музыки и джаза а-капелла.

1 ноября в 19.00 в книжном клубе «Петровский» пройдет концерт студентов музыкального колледжа имени Ростроповичей и воспитанников джазовой студии Игоря Файнбойма.

4 ноября в 19.00 в клубе Aura джазовая танцевальная вечеринка с участием биг-бенда Воронежской филармонии. Гостей ждут в тематических нарядах, связанных с эпохой джаза.

6 ноября в 19.00 в филармонии выступят четыре коллектива. Sweet Megg & The Wayfarers - американская вокалистка Меган Фаррел и ее группа «Странники» играют микс из новоорлеанского и гарлемского свинга, парижского кабаре и типичного «барного» блюза. Певицу Ив Корнелиус (США) называют наследницей легендарных Эллы Фитцджеральд и Сары Вон. Вокалистка тяготеет к блюзовым мотивам и ритмам свинга. Идейный вдохновитель «Джазовой провинции», курский пианист Леонид Винцкевич в этом году сыграет с барабанщиком Джоэлем Тэйлором, который прилетит в Воронеж специально из Нью-Йорка, британским контрабасистом Стивом Кершоу и курской певицей, участницей шоу «Голос» Ксенией Коробковой. Также в этот вечер виолончелист Борис Андрианов представит свой проект «Поколение звезд», воронежцам сыграют виолончелистка Анна Кошкина и баянист Николай Сивчук.

7 ноября в 19.00 в книжном клубе «Петровский» выступят воронежские музыканты: гитарист Алексей Allestro Стрельников, который долгое время прожил на Востоке, а также квартет Ильи Алехина и Андрея Дудченко и бэнд Сергея Шарапова.

8 ноября в 19.00 в филармонии выступит квартет Алексея Черемизова (Санкт-Петербург) с нью-йоркской вокалисткой Мишель Уолкер, которая обладает особенным тембром голоса – страстным и одновременно нежным. Следующими в концерте примут участие The Chаnge (Англия, Россия, Чили, Индонезия) - проект питерского саксофониста-виртуоза Жени Стригалева, который объединил чилийского гитариста и композитора Федерико Даннеманна, британского барабанщика Джэми Муррэя и басиста из Индонезии Золтана Реналди - группа исполнит авторскую музыку с нового альбома. Саксофонист Пауль Ван Кеменаде, неоднократно выступавший в Воронеже, в этом году представит новую программу в дуэте с электронщиком-мультиинструменталистом Хансом Тиммермансом. А немецкий пианист Йорг Хегеманн сыграет воронежцам в почти забытом сегодня стиле буги-вуги.