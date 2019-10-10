«Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»

С 10 октября в музее имени Крамского гастролирует выставка «Сокровища музеев России», которая является продолжением одноименной экспозиции, вызвавшей фурор в столичном Манеже в ноябре 2018 года.

Передвижная выставка, отправившаяся в турне по регионам, показывает лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представили четыре десятка живописных полотен признанных мастеров - Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова, Киселевой и других художников, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. В нашем городе в экспозиции участвую картины из 10 музеев – Омска, Ярославля, Москвы, Пскова, Калининграда и других городов.

- Столичную выставку за три недели посмотрели 250 тысяч человек. Поэтому мы решили приобщить к ней и зрителей России. Мы считаем, это очень нужно и посетителям, и организаторам. В свое время художники-передвижники считали, что должны картины ездить к людям! Ведь не все мы столь мобильны, чтобы ездить смотреть шедевры по городам страны. Кто-то ленив, кто-то много работает, а еще семьи, состояние здоровья не позволяет путешествовать. Поэтому мы решили вернуться к опыту передвижников и не прогадали. Выставку во всех городах сопровождают непрекращающиеся очереди, на сегодняшний момент ее посетили около 700 тысяч россиян, - отметил научный координатор проекта Иван Привалов. - Конечно, все 280 картин отправить по стране сложно. Поэтому мы разбили турне на три маршрута, один и прошел через Воронеж, и сюда приехало 40 картин. И вы сможете, не выезжая за пределы родного города, посмотреть истинные шедевры. Мы собрали здесь «понятные» всем картины. Взять хоть пейзаж Архипа Куинджи, который он написал в период своего 20-летнего затворничества. Меня очень тронула лирическая картина Бориса Лавренко «Русь» из музея Калининграда. Также я очень люблю «Интуристы в Ленинграде» Владимирова. Обратите внимание и на полотно «Письмо с фронта» Лактионова, за которое художник получил Сталинскую премию, картина очень душевная.

Выставка представляет срез истории российского искусства за период с конца XVII до второй половины ХХ века во всем его многообразии - от иконы до соцреализма. На стенах музея – парадные и провинциальные портреты, пейзажи, исторические полотна и жанровые сцены. Представлены и картины, которые в родных музеях хранятся в запасниках, то есть их невозможно увидеть в экспозициях в обычное время.

Воронежский музей представил в экспозиции шесть картин – «Книги одолели» Крамского, «На балконе» Киселевой, «Рыбы Каспия» Яковлева, два портрета 18 века работы неизвестного художника и «Портрет графа Шереметева» Аргунова.

Выставка продлится до 10 ноября, вход свободный!