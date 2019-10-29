Ночь искусств-2019 в Воронеже: микс оперы и танца, сокровища музеев и шоу теней

3 ноября пройдет ежегодная Всероссийская «Ночь искусств». Девизом культурно-образовательной акции станет тема «Искусство объединяет». Воронежские учреждения присоединятся к акции.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В воронежском театре оперы и балета в этот день совместят историю мирового театра, оперную классику и современный танец.

Вечер готовят под руководством Евгения Белова и Левона Микаеляна, концертмейстер – Елена Юдина. В акции примут участие ведущие солисты ТОБ и артисты Театра танца «Торнадо». Известные арии и дуэты из произведений мировой оперы, классических оперетт и мюзиклов прозвучат в исполнении Оксаны Шапошниковой, Дарьи Филипповой, Евгения Белова и дебютанта воронежской оперной труппы тенора Дмитрия Хангельдыева. Танцевальные номера от молодых артистов «Торнадо» добавят представлению динамики и драйва. Путешествие в историю театра осуществится при помощи современных мультимедийных технологий.

Гости смогут сделать селфи на специальной фотозоне - на фоне театральных декораций и реквизита.

«Ночь искусств» начнется на малой сцене в театральном фойе в 21.00.

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

В художественном музее имени Крамского Ночь искусств продлится с 14.00 до 23.30. Весь период акции воронежцы смогут увидеть выставку "Сокровища музеев России" - полотна Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Грабаря.

В 15.00 в лекционном зале будет работать интерактивная зона «В поисках героя» (7+). Пройдет конкурс по рисованию музейного героя. По итогам конкурса лучший персонаж будет представлен на полиграфической продукции музея, ориентированной на детскую аудиторию.

В 16.00 на 3-м этаже состоится разговор на экспозиции «Шедевры Болонской школы» (10+). Речь пойдет о произведении из музейного собрания кисти реформатора итальянской живописи XVI – XVII веков, одного из основоположников Болонской Академии Аннибале Карраччи (1560-1609). Произведения этого мастера редки в музейных коллекциях нашей страны. До недавнего времени сюжет картины определялся, как Рождение Пресвятой Богородицы. На встрече можно узнать секреты полотна.

В 17.00 на 2-м этаже начнется концерт «Музыка для души» (7+). Посетителям музея сыграют ансамбль виолончелистов «Челло-вечки» (ДШИ № 7).В репертуаре не только русская и зарубежная академическая музыка, но и произведения различных жанров и стилей. В концерте прозвучит музыка Чайковского, Дворжака, Леонидова, Гершвина. Гольтермана и других.

В 18.00 - Беседа на 2-м этаж на экспозиции «Сокровища из запасников – М.Е. Харламов «Праздник на мосту» (1917) (10+). В продолжении цикла выставок, представляющих редко экспонируемые музейные предметы, будет показана картина Михаила Харламова, поступившая в музей в рамках проекта «Музей живописной культуры» в 1920 году. На выставке состоится беседа о проекте «МЖК», о художнике и его произведении.

В 19.00 в лекционном зале музейный мастер-класс Дениса Булавинцева для семейной аудитории «Веселые штампики» (7+).Участники создадут незамысловатую стильную картинку в нетрадиционной технике – рисование штампами. Это простое и увлекательное занятие придется по душе не только детям, но и взрослым.

ДОМ-МУЗЕЙ НИКИТИНА

«Ночь искусств» отметят 3 ноября и в доме-музее Никитина (ул.Никитинская, 19). Акция пройдет здесь с 18.00 до 22.00. В программе много интересных событий.

В 18.00 начнется концерт «Без антракта….» - студенты института искусств под руководством Андрея Карпова сыграют русские песни под аккомпанемент баяна, гитары и других музыкальных инструментов.

В 19.00 поэтический час «Я рад осенней непогоде…». Юные воронежцы - воспитанники гимназии имени Никитина, ДШИ №1 и №6, победители чтецкого конкурса «Златое слово России» - прочитают стихи Никитина, Кольцова на русском, французском, английском языках. Также прозвучат современные поэтические произведения молодых воронежских поэтов клубов «Голоса» и «Левобережье».

В 20.00 пройдет творческая встреча «Сорвать с языка». Крылатое слово Кольцова и Никитина… Воронежские филологи Людмила Кольцова и Сергей Чуриков докажут публике, что Алексей Кольцов и Иван Никитин - современные и своевременные поэты. Сергей Чуриков расскажет о проекте по созданию серии словарей «Крылатое слово воронежских поэтов». Прозвучат цитаты и крылатые выражения земляков, которые оказались востребованы писателями и учеными, политическими и общественными деятелями, публицистами и журналистами.

В 21.00 начнется интерактивная программа «История купца Никитина». Костюмированная тематическая экскурсия позволит окунуться в эпоху XIX века. Воронежцы узнают о забавных и интересных эпизодах из жизни, о легендах и подлинных фактах, связанных с историей купеческого дома Никитиных.

УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВЫХ

Всероссийская акция пройдет и в музее-усадьбе Веневитинова. В программе множество познавательных и развлекательных событий.

В 18.00 можно посетить мастер-класс «Театр теней. Волшебное покрывало Плениры». Участников погрузят в атмосферу эпохи романтизма и познакомят с миром теневого театрального искусства с помощью сказки-притчи поэта-философа XIX столетия Дмитрия Веневитинова.

В 19.00 и 21.00 в усадьбе стартует экскурсионный дилижанс «Путешествие через века». Экскурсия по экспозиции покажет жизнь и творчество поэта-романтика пушкинской поры Дмитрия Веневитинова и других выдающихся представителей этого дворянского рода благодаря редким книгам, документам, семейным портретам, предметам быта и интерьера XVIII - XIX вв.

В 19.00 в музыкально-литературной гостиной пройдет беседа у рояля о жизни и деятельности основоположника профессионального музыкального образования в России, композитора Рубинштейна.

В 19.00 начнется экскурсия - презентация «Пушкиниана: на сцене драматического и оперного театра». Гостям покажут экспонаты Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, объединённые темой сценического воплощения великих произведений Пушкина в разных театральных жанрах.

В 20.00 стартует интерактивная программа «Живые картины: герои Пушкинских произведений». Театрализованные литературные этюды подготовлены на основе традиционных развлечений и игр дворянской культуры XIX века.

В 21.00 начнется концерт «Листая музыкальные страницы истории». В программе на рояле XIX столетия известной фирмы саксонских мастеров и фабрикантов Шрёдер сыграют фортепианные музыкальные произведения XIX столетия с историко-литературными комментариями.

В 21.45 начнется теневое шоу «Ах, этот вальса звук прелестный!» - видеопроекция бала под звуки музыки на фоне «волшебной» подсветки фасада старинного дворянского особняка и партера усадьбы Веневитиновых.

МУЗЕЙ МОРДАСОВОЙ

К Ночи искусств присоединится и музей-квартира Марии Мордасовой. Тематические мероприятия пройдут там с 18 до 22 часов 3 ноября.

Начнется вечер с музыкальной экскурсии «Меня любят за улыбку и задорный голосок», которая познакомит посетителей с историей народной песенной культуры Воронежского края на основе творческой биографии прославленной частушечницы Марии Мордасовой. Гостям включат послушать песни и частушки из ее репертуара.

В 19.00 начнется мастер-класс «Всенародная краса – короною коса». Умельцы поделятся секретами плетения и расскажут о традиционных женских прическах и головных уборах. Проведут занимательные конкурсы и викторину для детей.

В 20.15 начнется концерт «Венок из русских песен». Выступят воронежские фольклорные коллективы.

В 21.00 в музейном кинозале покажут отрывки из кинофильмов о русской песне и деятелях народной культуры, живших и работавших в Воронеже - «Музыкальные таланты России». Также посетители услышат рассказ об экспонатах музея-квартиры Мордасовой, попавших в кадр при жизни артистки.