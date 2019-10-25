Выходные в Воронеже: каникулы, "Джазовая провинция", 15 медведей

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Музыкант Алексей Архиповский каждый год выступает в Воронеже. Его концерты пользуются спросом, потому что хотя виртуоз на сцене один на один со своей балалайкой, но он способен собой и своей музыкой, где смешиваются джаз и русские темы с "Пинк Флойдом", заполнить все пространство. Алексея Архиповского называют "Паганини русской балалайки", смесью гитарных богов Стива Вая и Джеффа Бэка, сравнивают с Хендриксом. Его техника захватывает дух, а яркая выразительность трактовки традиционных вещей вызывает мурашки по коже. Меломаны говорят, что в руках Алексея Архиповского балалайка звучит то как арфа, то как клавесин, то как банджо, то как все струнные инструменты всех времен и народов. Словом, целый оркестр.

Музыкант выступит в Воронежском концертном зале 25 октября в 19.00 (6+).

СКАЗКИ НА КАНИКУЛАХ

С 26 ноября у детворы начинаются осенние каникулы. Как провести эти дни весело и с пользой в Воронеже - в обзоре «Комсомолки».

В субботу в Воронеж приедет известный актер, писатель, экс-ведущий программ "Путешествия натуралиста" и "Городское путешествие", официальный "голос" канала "Живая планета" Павел Любимцев. В рамках музыкально-литературного цикла "Сказки с оркестром" под аккомпанемент музыкантов Воронежского концертного зала артист почитает детворе сказку «Конек-Горбунок» под фрагменты произведений Лядова «Восемь русских народных песен» и Стравинского «Жар-птица». Сказка пройдет в Воронежском концертном зале 26 октября в 19.00 (6+).

Мы собрали в детскую афишу спектакли в театре оперы и балета, кукольном театре, цирке, океанариуме, парке аттракционов, а также мероприятия Маршакфеста - подробнее Осенние каникулы-2019 в Воронеже: Маршакфест, «Конек-Горбунок» и «Тайна Золотого корабля»

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МУЗЕЙ В КИНО «Молодой Пикассо»

26 октября в 15.00 в кинотеатре "Спартак" очередной фильм из художественного цикла. Пабло Пикассо - один из величайших художников всех времён. Но откуда берёт начало его искусство? Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссёра Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» - вплоть до 1907 года, когда Пикассо создаёт «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда.

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ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ

С 26 октября в Воронеже стартует ежегодный фестиваль «Джазовая провинция». Передвижной форум импровизационной музыки приготовил меломанам все стили и направления джаза - от классики до авангарда, от признанных стандартов до творческих союзов на стыке жанров, от громких имен до независимых исполнителей.

В 2019 году свое творчество воронежцам покажут музыканты из Великобритании, Чили, Индонезии, России, Германии, Нидерландов, Грузии и США.

26 октября в 16.00 в филармонии выступят два коллектива. Большой джазовый оркестр Петра Востокова, созданный в 2010 году, на своих концертах воссоздает атмосферу «золотого века джаза» – первой половины XX века, используя оригинальные партитуры и винтажные инструменты. Музыканты играют все - от танцевального свинга до сюит Дюка Эллингтона. А вокальный секстет The Georgian Six исполняет микс традиционной грузинской музыки и джаза а-капелла.

Во все дни форума воронежцы могут посмотреть бесплатно выставку молодого графика, мастера линогравюры Дениса Булавинцева. Специально к фестивалю Денис создал серию линогравюр на тему джаза. Выставка будет работать в течение всех дней «Джазовой провинции» в книжном клубе «Петровский», вход свободный.

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ

С 26 октября в столице Черноземья начинаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представит новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы.

26 октября в 16.00, 27 октября в 14.00.

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ЛЕКЦИИ О ПРОШЛОМ ВОРОНЕЖА

С 26 по 28 октября в кинозале Дома молодежи (экс-Дом офицеров, пр. Революции, 32, 2 этаж) можно посмотреть историческую выставку «Воронеж: Прошлое и настоящее». Проект представит фотографии Воронежа начала ХХ века: виды известных мест в прошлом и сегодня - по ним можно сравнить, насколько изменилась жизнь города за столетие.

Кроме того, 26 октября, в день открытия выставки, с 12.00 до 16.00 в кинозале пройдет цикл исторических лекций. Известные воронежские историки и краеведы осветят такие темы: «Сколько лет Воронежу. Основание города-крепости Воронеж и его первые воеводы», «Первый Воронежский десант», «Воронеж в годы первой Мировой войны","Воронежский след основателя генеалогии Савелова», «Трагедия в Саду Пионеров в июне 1942 г.», «Что скрывают старые воронежские улицы».

РУСЬ СТОЗВОННАЯ

26 и 27 октября в Воронеже пройдут отборочные туры XV фестиваля «Русь стозвонная» имени Токмакова - нашего земляка, талантливого поэта и композитора. Ежегодно в форуме русской песни принимают участие более 1300 вокалистов.

В фестивале могут принять участие самодеятельные хоры, вокальные коллективы, солисты по номинациям «Русский романс», «Русская народная песня», «Современная русская песня в эстрадной обработке», «Русь стозвонная» – произведения из репертуара Токмакова» и возрастным категориям 5-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и старше.

Отборы пройдут в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39), вход свободный.

ДВЕ ВЫСТАВКИ В ГАЛЕРЕЕ

25 октября «Галерея в «Галерее» откроет в атриуме сразу две новые экспозиции.

На третьем этаже в 16.00 представят выставку протоиерея Стефана Домусчи «Свет мира – и мир света». Его картины любого жанра – портрет, натюрморт, пейзаж, икона – наполнены удивительным светом. Они вызывают чувства, подобные тем, что испытываешь в намоленном храме. Основой выставки стали картины, запечатлевшие удивительную природу Хопёрского заповедника

- Через свои картины я стремлюсь показать красоту Божьего мира. Хочу, чтобы людям, которые на них смотрят, было радостно, чтобы в их жизни было больше положительных эмоций, - говорит отец Стефан.

На втором этаже атриума в 17.00 откроется выставка иллюстраций к произведениям Самуила Маршака «Мир Маршака» из коллекции Воронежской областной детской библиотеки. Это 30 репродукций известного русского иллюстратора Евгения Монина, которые были получены в дар от его дочери Ольги Мониной и Российской государственной детской библиотеки в рамках проведения в Воронеже Всероссийского фестиваля детской книги и к 130-летию со дня рождения поэта и переводчика.

ТЕАТР В КИНО «Раймонда»

27 октября в кинотеатре "Спартак" прямая трансляция из Большого театра. Покажут "Раймонду" с участием Ольги Смирновой, Артемия Белякова, Игоря Цвирко, Анастасии Денисовой, Марии Виноградовой, Клима Ефимова, Ивана Поддубняка. Классический средневековый роман, история о прекрасной деве, хранящей верность своему рыцарю. Страстный любовный треугольник, сражение на мечах, романтические грёзы, влюбленный сарацин, темпераментные экзотические танцы и классические белые адажио – всё это превращает немного наивную «Раймонду» в настоящий балетный хит. «Раймонда» в редакции Юрия Григоровича, возможно, единственный балет, где зрителю действительно трудно выбрать, за кого из кавалеров главной героини «болеть». Прекрасный рыцарь, весь в белом, с идеальными манерами – настоящий герой романа, или страстный, не знающий границ, осыпающий дарами сарацин с горящим взглядом? Иногда кажется, что и Раймонда, верная герою своего романа, все же грустит о решительно отвергнутом пылком поклоннике. Зрители, конечно, находятся в более выгодном положении – мы вольны увлекаться всеми героями и артистами Большого театра, их исполняющими... Начало в 18.00.

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ЯРКАЯ ОСЕНЬ АЛЕКСАНДРА ВОРОШИЛИНА

В выставочном зале на Пушкинской, 7 "Яркая осень" Александра Ворошилина. Известный воронежский художник представил картины, написанные за год. Автор скромно комментирует свое творчество: - Я реалист: пишу, что вижу!

И это здорово, что во времена кризиса, всеобщей спешки, невнимания и невнимательности художник испытывает положительные эмоции, которые в итоге передаются посетителям его выставок. Яркие или нежные краски, атмосферные сюжеты, прекрасные незнакомки, аппетитные фрукты - нам так мало нужно для счастья! Надо только вовремя остановиться. Хотя бы у картин Ворошилина!

Приходите на выставку! Особенно, когда начнется дождь и осенняя хандра - зарядиться радостью, положительными эмоциями. Тем более, что вход на экспозицию свободный! И работает она до 4 ноября включительно.

СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Сокровища музеев России». Передвижная выставка показывает лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представили четыре десятка живописных полотен признанных мастеров - Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова, Киселевой и других художников, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. В нашем городе в экспозиции участвую картины из 10 музеев – Омска, Ярославля, Москвы, Пскова, Калининграда и других городов. Выставку можно посмотреть до 10 ноября, вход свободный.

Подробнее «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»