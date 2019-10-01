2019-10-01T15:48:21+03:00
Происшествия

В Воронеже вернули газ в дом, где в батареи пустили ток

Зато возникла проблема с телевизионными антеннами
Юрий КОЗЛОВ
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Когда ситуация с домом № 92 на улице Хользунова придет в норму, пока никто сказать не может.Когда ситуация с домом № 92 на улице Хользунова придет в норму, пока никто сказать не может.Фото: из архива «КП»
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Жильцы дома № 92 по улице Хользунова сообщили, что им дали газ. Однако возникалс проблема с антеннами – телевизоры во многих квартирах не работают. К тому же из-за замены проводов снова обещают периодически отключать электричество.

Напомним, прошедшие выходные стали серьезным испытанием для жителей этого дома. В субботу, 28 сентября, начало дико скакать напряжение в электросети, батареи раскалились докрасна. В квартире № 122 около девяти вечера случился пожар – выгорела кухня. Хозяйка Лилия Шишкина чудом спаслась – она спала, почувствовала, что задыхается, по стенке добралась до двери, открыла ее и выскочила на лестничную клетку без телефона. Помогла девушка – она позвонила в МЧС. После тушения пожара и отключили газ в двух подъездах.

В еще нескольких квартирах тлела краска и взмывался огонек над батареями. В одной из них, 80-й, утром 29 сентября вызвали МЧС. Спасатели приняли решение эвакуировать жителей подъездов №№ 3 и 4. Люди около двух часов провели на улице или в подъехавших по распоряжению мэрии автобусах «Воронежпассажиртранс». Потом они вернулись в свои квартиры, но в них не было ни газа, ни электричества (его дали ближе к вечеру).

Не исключено, что все эти волнения стали одной из причин смерти 78-летнего мужчины из квартиры № 80 (умер он уже после всей суматохи с эвакуацией). Впрочем, он давно уже не поднимался с постели, у него было хроническое воспаление легких.

Тем временем в ситуации с домом № 92 разбирается прокуратура Коминтерновского района. Ее сотрудники проводят проверку по факту нарушения жилищных прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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