Женщина, у которой из-за тока в батареях сгорела кухня: «Я чудом выжила»

В третьем и четвертом подъездах дома № 92 на улице Хользунова в Воронеже уже вторые сутки нет газа, при этом еще и часто отключают электричество. Работники УК «Мастер», обслуживающей это здание, и привлеченные сотрудники подрядной организации определяют причину ЧП, случившегося в субботу, 28 сентября. В этот день в нескольких квартирах стала тлеть и плавиться краска на батареях. Люди также жаловались на скачок напряжения в сетях, из-за чего отказались работать электроприборы.

А в воскресенье 115 жильцов этих двух подъездов и вовсе эвакуировали. Они около двух часов гуляли или сидели в автобусах «Воронежпассажиртранса», которые подогнали по распоряжению мэрии. Потом вернулись в свои квартиры, но если учесть, что помимо отсутствия газа и перебоях с электричеством, нет и отопления, положение у жителей дома - хуже не придумаешь.

БАТАРЕИ РАСКАЛИЛИСЬ ДОКРАСНА

- 28 сентября сидела на кухне, чувствую запах. Смотрю - огонек на батарее. Потом как вспыхнет все, и краской запахло, затем потухло. Вскоре снова загорелось, батареи накалились. Электрики приехали через два часа, отключили щиток. Батарея остыла только на второй день, - рассказала нам в понедельник жительница квартиры № 75 Людмила Николаевна.

Людмила Николаевна: "У меня батарея загоралась по крайней мере два раза".Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники УК выдвинули версию, что кто-то из жильцов мог «бросить» провода на батарею, чтобы остановить счетчик. Дело в том, что все пользуются обогревателями, а значит, и платить за электричество придется прилично. Однако в мэрии не исключают недоработку самой управляющей компании.

По всему дому открыты электрощитки.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Своя версия есть и у родственника владелицы сгоревшей в результате этого ЧП квартиры № 122 Виктора Николаевича:

- Неделю моя теща Лилия Егоровна жила фактически в режиме чрезвычайной ситуации. Сообщали в аварийную службу о низком напряжении в электросети - всего 170 вольт. Звонили туда и другие соседи. По всему дому батареи разгорелись докрасна. И газовые трубы были горячие. Аварийная служба посоветовала обратиться в УК. Ее же сотрудники объясняли, что с подстанции к дому идет три провода на вход и один на выход - так называемый «ноль». Если ноль выгорает (а проводка у нас старая), выход идет по отопительным и газовым трубам. У тещи разряд пробил трубу, подводящую к газу, он начал выходить - получилось «тонкое место». Загорелась плита, и начался пожар.

«НАВЕРНОЕ, АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ СПАС»

- Случилось это около девяти вечера. Так обидно, никогда обогревателей не включала, - подключилась к разговору хозяйка квартиры Лилия Шишкина. - Я, когда загорелось, спала одетая в кофте. Уже неделю так провожу ночи: холодно в доме. Ложусь в восемь, встаю в пять-шесть. Проснулась, почувствовала, что задыхаюсь, побежала к кухне. По стенке до двери дошла, вижу: дым, и пылает, трещит. К входной двери - снова по стенке, ищу замок. Спасло меня, что ключи в скважине и что окно было открыто. Кричу: «Пожар». Телефон оставила на кресле. Одну дверь открыла, вторую пытаюсь, в замок не могу попасть. На лестничной клетке девушка в «кожанке», по телефону спокойно разговаривает. Попросила ее позвонить в МЧС, она мне: «Назад не ходи». Пожарные приехали быстро. Кухня выгорела, вещи в коридоре, залили нас и квартиру внизу, стены закопченные. Делала ремонт в кухне год назад, 15 лет на него копила. Сын и дочка у меня есть, но живу одна. Рядом у меня церковь, из окна видна, часто молюсь - наверное, ангел-хранитель меня спас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/734967" frameborder="0"></iframe> Жительница воронежского дома, где по батареям пустили ток, рассказала о пожаре в своей квартире.Юрий КОЗЛОВ

Кухня, в которой недавно делали ремонт, сгорела практически дотла.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Холодильник тоже сгорел, придется покупать новый.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Лилия Шишкина часто молится, глядя на храм, он виден из окна. Думает, что Бог ее и спас.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В ДЕНЬ ЭВАКУАЦИИ УМЕР ПЕНСИОНЕР

А 29 сентября около трех часов дня в квартире № 80 умер 78-летний мужчина. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, смерть наступила от воспаления легких.

Соседки рассказали об умершем подробнее:

- Хороший был человек, жил с женой, сын их давно во Францию переехал. 40 лет, как заселились. На костылях ходил, до пенсии работал на ликеро-водочном заводе юристом. Умер он уже после того, как подъезды эвакуировали.

В Облздраве также заявили, что смерть мужчины стала следствием продолжительной болезни и не связана с воздействием внешних причин. Он давно находился под наблюдением врачей в связи с тяжелым хроническим заболеванием.

Умершего мужчину в понедельник еще не похоронили, у квартиры стоит крышка гроба.Фото: Юрий КОЗЛОВ

СХВАТИТЬ ЗА РУКУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Как пытаются привести ситуацию в норму, рассказал директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов:

- 29 сентября в 11 часов получил информацию от дежурного по городу. С сотрудниками подрядной организации обнаружили, что несколько стояков - под напряжением. Стали выяснять причину, третий и четвертый подъезд переключили на фазу первого и второго, у которых было все нормально, чтобы узнать, не произошло ли это от кабеля в подвале. Ситуация не изменилась, следовательно, проблему надо было искать внутри квартир. Сотрудники УК пошли по каждой из них замерять напряжение на включенном и выключенном автомате. В одной из квартир было короткое замыкание - следствие пожара, его устранили. Проблемы с проводкой также были выявлены в нескольких жилых помещениях. А конкретно, в квартире, где произошел пожар и той, что располагается этажом ниже, из-за залития после тушения огня.

Специалисты переключили стояки электроснабжения на другой источник питания. В семь вечера воскресенья проблему устранили. Сейчас сотрудники УК проводят обследование вентиляционных каналов. Как только дадут заключение о возможности использования газа, его включат. По сгоревшей 122-й квартире актов пожарных нет и причина возгорания пока неизвестна.

30 сентября в присутствии представителя ГЖИ по Воронежской области сделали замеры силы тока в квартирах и обнаружили отсутствие заземления некоторых электроприборов. В одном из комнат, при включенном холодильнике, оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях.

Жильцов просят аккуратнее пользоваться электричеством.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Нарушение собственник мог устранить моментально, поэтому схватить за руку практически не представляется возможным. Будем стараться максимально быстро провести обследование квартир (надо еще, чтобы нас туда впустили). Как только все это сделаем и получим акты, включим газ.

Всю ночь на понедельник, 30 сентября, электричество было, сейчас его отключили, чтобы заменить проводку на стояке и заново переподключить. Провода повышенной прочности, которые сейчас ставим, смогут выдержать современную электронагрузку на сети. С учетом активной подготовки к отопительному сезону, эти работы продлятся не менее недели. Но даже полная замена проводки в двух подъездах на современную, не дает гарантий того, что случаев, подобных недавнему не произойдет. Все зависит от состояния кабелей в жилых помещениях, за которое отвечают собственники квартир, и от правильного использования бытовых приборов жильцами дома.

Директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов: "Когда в подъездах №№ 3 и 4 включат газ, пока сказать не могу".Фото: Юрий КОЗЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Такая экономия смертельно опасна

В качестве одной из версий причин происшествия коммунальные службы назвали попытку кого-то из жильцов сэкономить на оплате электричества с помощью заземления через систему отопления. Пока в домах нет отопления, многие согреваются с помощью энергоемких электрообогревателей. Мы попросили электрика разъяснить, каким образом это возможно.

- Это реально сделать, и такое часто практиковалось у владельцев дисковых электросчетчиков старого образца, - рассказал нам электрик Владислав Кривцов. - В таком случае в счетчик поступает фаза, а ноль заземляют на батарею. Когда ноль не возвращается в счетчик, цепь разомкнута, и диск счетчика не вращается.

Батареи при этом могут нагреться, если на своем пути электричество встретит, например, участок пластиковой трубы (если кто-то из жильцов заменил батареи). При плохом заземлении ток будет искать выход и вызовет нагревание металла. В этом же случае жильцы соседних квартир могут получить удар током, если, например, одновременно коснутся батареи и другой металлической трубы.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ситуации с домом № 92 по улице Хользунова разбираются сотрудники прокуратуры Коминтерновского района. Они начали проверку по факту нарушения жилищных прав граждан, во время которой будут выяснять все обстоятельства ЧП.