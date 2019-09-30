2019-09-30T18:17:47+03:00
Происшествия

ЧП в воронежском доме, где в батареи подали ток, занялась прокуратура

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники надзорного ведомства держат ситуацию с домом № 92 на улице Хользунова под контролем.Сотрудники надзорного ведомства держат ситуацию с домом № 92 на улице Хользунова под контролем.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В прокуратуре Коминтерновского района организовали проверку ЧП в доме № 92 на улице Хользунова. Напомним, 28 сентября в нескольких квартирах в батареи поступил ток, на них начала плавиться краска, и они раскалились, хотя отопление еще не дали. В результате сначала в доме для избежания ЧП отключили газ, а 29 сентября после приезда спасателей жильцов 3 и 4 подъездов эвакуировали. Люди около двух часов либо гуляли возле дома, либо провели в приехавших по распоряжению мэрии автобусах.

По сведениям прокуратуры, житель дома № 92 29 сентября в 9.30 сообщил о запахе раскаленного металла в квартире и появлении электричества в батарее. Приехавшие специалисты определили, что в одной из квартир была раскалена подводка от газового стояка, идущего к плите. Из-за этого в доме и прекратили подачу газа.

Проверку проводят по факту нарушения жилищных прав людей из дома № 92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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