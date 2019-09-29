Коммунальный беспредел в Воронеже: вместо тепла в батареи дома пустили ток

Воскресенье, 29 сентября, жители дома № 92 по улице Хользунова Коминтерновского района запомнят надолго.

Началось все еще в субботу, 28 сентября. Жители нескольких квартир почуяли неладное, когда на батареях стала тлеть и плавиться краска. Кроме того, стали выходить из строя электроприборы – скакало напряжение. В кухне одной из квартир случился пожар (никто не пострадал).

Утром 29 сентября жилец квартиры № 80, человек, видимо, сведущий в технических вопросах, позвонил по телефону службы спасения 112. И заявил, что батареи у него плавятся, предположив, что кто-то сделал заземление через систему отопления. Чтобы не платить большие деньги за отопление электрообогревателем. Их используют вовсю – ведь в Воронеже до сих пор не затопили и непонятно когда это сделают.

Спасатели примчались по тревожному сигналу и решили, что жильцов не только четвертого, где происходили все эти ЧП, но и третьего подъездов нужно от греха подальше эвакуировать из дома. Чтобы люди не мерзли, для них по распоряжению мэрии подогнали автобусы.

Жильцы вынужденно гуляли (или сидели в автобусах) около двух часов. На данный момент они вернулись в свои квартиры, однако вынуждены сидеть без газа. Его отключили – вдруг полыхнет и взрыв… Причину ЧП пока так и не определили – специалисты продолжают поквартирный обход.

- Идут проверки по всем стоякам и системе электроснабжения, - сообщили в управлении информации городской администрации. - Выясняем, действительно ли кто-то из жильцов так заземлил счетчик, или это все-таки проблемы на домовых сетях, в которых виновата управляющая компания.

Тем временем в УК «Мастер», обслуживающей дом, понятное дело, придерживаются версии, что во всем виноват некий жадный жилец.

- ЧП возникло вероятнее всего по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор. Соответственно разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения, - считает директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов. - Сети этого дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые люди стали использовать с наступлением холодов. Нагрузка идет колоссальная, они просто не выдерживают. Спасет положение полная замена коммуникаций под современные типовые нагрузки. Это возможно только в рамках капремонта. Мы со своей стороны тоже пытаемся выявить квартиры, из-за которых возникла проблема.

Между тем капремонт электросетей дома № 92 запланирован только на 2025 год.