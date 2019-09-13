2019-09-13T17:45:07+03:00
Общество

"Когда папа выпил": воронежский борец за безопасность движения посадил за руль ребенка?

Опубликовано видео, как мальчик лет десяти едет сотню на трассе М-4 "Дон". Анонимный источник утверждает, что ролик снимал известный общественник
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр скандального видео: школьник едет за рулем по трассе М-4.Кадр скандального видео: школьник едет за рулем по трассе М-4.
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Известный воронежский общественник Алексей Филимонов мог похвастаться блестящей репутацией. Мастер спорта по автоспорту. Член общественного совета при региональном ГУ МВД, а также комиссии по вопросам безопасности движения при губернаторе. Человек, который вместе с начальником УМВД по Воронежу Сергеем Власовым обезвредил неадекватного водителя. Тот избил велосипедиста, повредил несколько автомобилей, переехал женщину и попытался скрыться. Но не тут-то было: после продолжительной автомобильной погони в духе западных боевиков Филимонов на "Туареге" прижал "Тойоту" нарушителя к обочине и связал ему руки ремнем от брюк. Об этой истории долго говорил весь Воронеж.

Алексей Филимонов известен не только в спортивных кругах, но и во властных. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Алексей Филимонов известен не только в спортивных кругах, но и во властных.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

И вот анонимный телеграм-канал опубликовал документы с обвинениями со стороны бывшего сотрудника Филимонова. Тот связал экс-начальника и его семью со странными схемами получения денег от страховых компаний. В региональном Следственном управлении СКР нам рассказали, что начали проверку по факту заявления мужчины.

- Какие-то люди хотят таким способом навести черноту на меня, на ГУВД, на ГИБДД, - сказал тогда "Комсомолке" Алексей Филимонов. - Возможно, кто-то хочет убрать конкурента. Во всем, что там написано, должны разобраться правоохранители. Я тоже обратился в Следственный комитет и в полицию.

Но анонимные "доброжелатели", похоже, всерьез взялись за общественника. Теперь на том же канале появилось видео, на котором мальчик лет 10-11 управляет "Фольксвагеном". Происходит это ночью на платном участке трассы М-4 "Дон". Камера выхватывает показания спидометра. Стрелка приближается к сотне... Оператор за кадром заявляет: "Вот что значит, когда папа выпил, но есть сын, который может ездить". Как утверждается в телеграм-канале, съемку вел Алексей Филимонов.

- Правительство Воронежской области внимательно наблюдает за информационной повесткой, в том числе и с участием членов региональных общественных организаций. Если факт правонарушения со стороны Алексея Филимонова, члена совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе, подтвердится, то региональные власти примут решение исключить его из совета, - комментируют в Правительстве области. - Вместе с тем, отдельно акцентируем, что факт возможного противоправного деяния должен быть объективно доказан. Также правительство региона проведёт дополнительную проверку по поступившей информации.

Обновление.

Алексей Филимонов в разговоре с "КП" сообщил следующее:

- Видео - фейк. На него наложен другой звук. Мы отправили ролик на техническую экспертизу. Результатами поделимся со всеми СМИ, правительством региона, ГУ МВД. Ребенок едет не сам: он сидел на коленях у мамы. Это видно по его расположению. Ролику более полутора лет. Просто сейчас какие-то люди пытаются навредить или свести счеты. Кто именно? Предположения есть, но оставлю без комментариев.

Школьник за рулем "Туарега" едет сотню на трассе М-4 "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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