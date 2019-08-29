Воронежский общественник прокомментировал слив "Макина" о страховых мошенничествах

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-29T12:12:10+03:00

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Телеграм-канал "Андрей Иосифович Макин" опубликовал пакет документов об Алексее Филимонове - члене общественного совета при региональном ГУ МВД, президенте "Федерации автомобильного спорта Воронежской области", предпринимателе. Из материалов следует, что один из сотрудников Филимонова связывает своего начальника со странными схемами получения денег от страховых компаний. Историю подхватили воронежские СМИ.

- Какие-то люди просто хотят таким способом навести черноту на меня, на ГУВД, на ГИБДД, - заявил Алексей Филимонов в беседе с "КП". – Возможно, кто-то хочет убрать конкурента. Во всем, что там написано, должны разобраться правоохранители. Я обратился в Следственный комитет и в полицию. Высококвалифицированные специалисты разберутся, кто кого обманывал, и для чего это нужно.

Мы спросили у правоохранителей, рассматриваются ли сейчас уголовные дела в отношении Алексея Филимонова. Ждем ответа.

Напомним, не так давно Алексей Филимонов участвовал в задержании неадекватного водителя, который ударил велосипедиста, переехал женщину и попытался скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU