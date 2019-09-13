"Это фейк": воронежский общественник прокомментировал видео, где ребенок едет за рулем

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-13T17:38:07+03:00

По словам Алексея Филимонова, мальчик сидит на коленях у мамы. При этом в ролике заменен звук

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С подачи анонимного телеграм-канала СМИ распространили видео, на котором мальчик лет 10-11 едет под 100 км/ч по трассе М-4 "Дон". Оператор, который сидит на пассажирском кресле, заявляет: "Вот что значит, когда папа выпил, но есть сын, который может ездить". Телеграм-канал утверждает, что фраза принадлежит Алексею Филимонову, члену областной комиссии по безопасности движения и общественного совета при региональном главке.

- Это видео - фейк, - сказал "КП" Алексей Филимонов. - На ролик наложен другой звук. Мы отправили видео на техническую экспертизу. Результатами поделимся со всеми СМИ, правительством региона, ГУ МВД. Ребенок едет не сам: он сидел на коленях у мамы. Это видно по его расположению. Ролику более полутора лет. Просто сейчас какие-то люди пытаются навредить или свести счеты. Кто именно? Предположения есть, но оставлю без комментариев.

Алексей Филимонов также подчеркнул, что не является ни советником губернатора, ни чиновником, как поспешили заявить многие СМИ.

Школьник за рулем "Туарега" едет сотню на трассе М-4 "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU