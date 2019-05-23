Автогонщик - о погоне за нарушителем по воронежским улицам: "Скрутили ему руки ремнем от брюк!"

И бывает же такое: неадекватный водитель, который избил велосипедиста, наехал на женщину и попытался скрыться, встретил на своем пути не кого-нибудь, а полковника полиции вместе с профессионалом экстремального вождения! Совершенно случайно свидетелями нарушений стали начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов и представитель Общественного совета при региональном главке, президент "Федерации автомобильного спорта Воронежской области" Алексей Филимонов.

Президент "Федерации автомобильного спорта Воронежской области" Алексей Филимонов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Мы увидели ДТП из трех машин, - рассказывает последний. - И одна из них на наших глазах пыталась уехать. Двигалась вперед-назад, била стоящие автомобили, чтобы "расчистить" дорогу. Потом водитель переехал стоящих сзади людей. Серьезно пострадала женщина. В итоге водитель все-таки оттолкнул другие машины и попытался скрыться.

Пытаясь объехать эти автомобили, нарушитель переехал женщину. Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Филимонов и Власов бросились следом. За рулем "Туарега" сидел Алексей, мастер спорта по автоспорту. Сергей Иванович тем временем передавал дежурному, куда едет водитель, чтобы туда направили экипажи ГИБДД.

- Старались держать его в зоне видимости. Потом он свернул в частный сектор и начал делать много поворотов. Следили за его маневрами по пыли, по следам; спрашивали людей, которые шли мимо, куда он поехал. В итоге догнали и заблокировали, - поясняет Алексей.

Контакта между автомобилями не было - водитель сам сделал ошибку и слетел в кювет.

- Мы стали вытаскивать мужчину из машины, он начал оказывать сопротивление. Мы четко понимали, что он мог быть вооружен. В итоге сбили его с ног и вдвоем связали руки ремнем. Каким ремнем? Обычным, из брюк. Да, это был мой ремень, - смеется Алексей Филимонов в ответ на наши вопросы. - Считаю, что никто не должен оставлять злоумышленников безнаказанными, когда они совершают такие вещи. Правда, нужно не забывать о безопасности (как себя, так и окружающих).

Напомним, по предварительным данным ГУ МВД, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Материалы направили в мировой суд, автомобиль - на спецстоянку.

Кстати, недавно на радио "КП" мы обсуждали с Алексеем Филимоновым, когда могут пригодиться навыки экстремального вождения. Но то, что их придется применять в такой ситуации, наш герой едва ли предсказывал.