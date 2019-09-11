Фестиваль "Русское лето" представит воронежцам исторические баттлы, реконструкции, книжные новинки, концерты и спектакли

Фестиваль "Русское лето", которое впервые проведут в Воронеже 14 и 15 сентября по инициативе писателя Захара Прилепина, будет мультижанровым. При этом события по своему вкусу в программе найдут и взрослые, и дети. Все мероприятия "Русского лета" бесплатные.

Захар Прилепин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Центральном парке развернется несколько тематических площадок.

1. Исторические баттлы и лекции. Откроет этот цикл лекция Захара Прилепина «Сергей Есенин: советский или антисоветский?». В программе еще десятки дискуссий и встреч.

2. Книжная ярмарка. В смотре книжных новинок примут участие 58 издательств. Также в рамках этого направления воронежцев ждут встречи с писателями Захаром Прилепиным, Егором Яковлевым, Владимиром Корниловым, Феликсом Маляренко, Алексеем Колобродовым, Игорем Малышевым, Михаилом Елизаровым.

3. Театр. В программе моно-спектакль артиста МХАТ Михаила Сиворина по роману Захара Прилепина «Ты что такой похнюпый?»." Активный театр" покажет постановку «Обитель», где играют участники группы 25/17, и спектакль по мотивам стихов Цветаевой «Сонечка». Гостями фестиваля станут театры «Лад» и «Папьемашенники».

4. Музыка. В первый день фестиваля воронежцы смогут послушать совместное выступление группы «Калинов мост» и мужского хора Воронежской филармонии ART”o”dox. 15 сентября пройдет выступление МАВАШИ group, поэтический рэп-перфоманс от РИЧа, музыкальный эксперимент со словом от Бранимира и концерт группы Джанго.

5. Реконструкции. Воронежцев ждут несколько исторических баталий: пикейный бой и знаменитая «атака мертвецов». Кроме того, в парке появится целая средневековая ремесленная деревня.