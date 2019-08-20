На фестиваль "Русское лето" в Воронеж приедут группы 25/17 и "Калинов мост", Джанго и Бранимир

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-20T12:23:50+03:00

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Стало известно, когда писатель, политик и ведущий спецпроектов МХАТа имени Горького Захар Прилепин проведет в Воронеже объявленный им культурный форум. Фестиваль «Русское лето» пройдет 14 и 15 сентября в Центральном парке. Напомним, новый проект призван популяризировать традиционные русские ценности.

В программе ряд творческих встреч с литературными деятелями, баттлы между писателями и историками, лекции и дискуссии по вопросам отечественной истории, выступления мастеров исторической реконструкции (программа «10 веков российской истории от битвы с варягами до боев ВОВ»), книжная ярмарка, концерты известных исполнителей разных жанров и многое другое.

В частности, будет совместное выступление группы «Калинов мост» и хора Воронежской филармонии ART’o’dox, запланированы концерты бард-исполнителей Джанго (Москва) и Бранимира (Волгоград), а также фольклорных коллективов Воронежа. Одним из спектаклей театральной программы станет постановка Активного театра с участием группы 25/17 «Обитель. 16 рота». Спектакль, созданный по мотивам романа Захара Прилепина «Обитель» о жизни в Соловецком лагере особого назначения, покажут 15 сентября в 13.40.

Детская программа фестиваля тоже обещает быть интересной: ребятишек ждут спектакли, игры и мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU