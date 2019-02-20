Захар Прилепин привезет на воронежский фестиваль "Русское лето" своих друзей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-20T16:32:55+03:00

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Писатель Захар Прилепин 19 февраля приехал в Воронеж, чтобы договориться о проведении фестиваля «Русское лето». Новый культурный форум,в который войдут такие направления как музыка, литература, кино, театр, уже запланировали на начало сентября. Его планируют совместить с ландшафтной выставкой «Город-сад». «Комсомолка» расспросила инициатора о подробностях культурной акции.

- Мы с завтрашнего дня начнем техническую работу по подготовке форума - будем обзванивать товарищей, друзей, соратников и коллег по разнообразному ремеслу, которых мы хотим здесь видеть. До сентября не так много времени, поэтому могут произойти самые разные неожиданности, - признался Захар Прилепин. - У всех же графики расписаны уже. Хотя выбор у нас достаточно широкий. В любом случае это будет замечательна компания, но называть имена спикеров и названия спектаклей еще преждевременно.

- Фестиваль будет походить только в Воронеже?

- Да, я специально для вашего города его придумал. Я уже поводил фестивали подобного толка. "Традицию" мы проводим в Подмосковье уже пять лет подряд, в Донецке я проводил фестиваль, пока там работал советником Захарченко. Сейчас с моими товарищами мы в Железноводске делаем большой кинофестиваль. То есть это не та сфера, где я вдруг объявился. А почему Воронеж? Здесь есть друзья, которые посчитали, что это любопытно. К тому же, для меня это город близкий: я бывал здесь не раз, здесь есть и родственные корни, и даже родня здесь живет. И собственно, Прилепины из Липецкой области, так что мы с вами почти соседи. А на самом деле, просто захотелось нырнуть в глубинку и увидеть настоящий глубинный народ. Думаю, через год-два такие фестивали будут происходить уже повсеместно. И я рад, что свой фестиваль делаю неподалеку от того места, откуда я родом.

- Он будет фольклорной направленности?

- Нет, конечно. Там будут и фольклорные элементы, и современные спектакли. И рэп-музыканты, и рокеры, и современные писатели. Я не хочу привезти просто артистов, которые споют, музыкантов, которые просто сыграют, писателей, которые просто что-то расскажут. Это будут люди, для которых такие понятия, как традиции, родина, Отечество, скрепы пресловутые - это не пустой звук и не предмет для кривой ухмылки, это вещи, которые всех объединяют. Это то, за что они готовы отвечать. Это кто-то из моей компании - Вадим Самойлов, Джанго, Саша Скляр, Андрей Мерзликин, Сергей Пускепалис. Это те люди, которые в Донецк ко мне приезжали, которые дружат со мной и поют у меня на дне рождения.

- А Эдуард Бояков будет помогать?

- У него сейчас много сил забирает МХАТ имени Горького и фестиваль, который он сейчас делает в Железноводске. Поэтому в данном проекте Эдуард участвовать не будет.

- Вы будете соперничать с Платоновским фестивалем?: Он подвергся критике за приглашение постмодернистских коллективов...

- Я знаю, что у вас они вызвали критическую реакцию, но я этих ребят не видел, поэтому заочно никого критиковать не буду. Я не собираюсь что-то чему-то противопоставлять, но надеюсь, что то, что привезем мы, все-таки вызовет у людей положительную реакцию. Хотя ведь есть и такие люди, которые не любят ни традиций, ни скреп. Они скажут - вот, навезли сюда ватников и мракобесов. Но мы говорим о традиции на хорошем уровне, и думаю, наш фестиваль будут посещать интеллектуалы.

ИСТОЧНИК KP.RU