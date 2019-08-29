2019-08-29T08:33:38+03:00
Звезды

Воронежцам покажут «Атаку мертвецов»

Несколько реконструкций пройдет на форуме «Русское лето»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На фестивале «Русское лето», который пройдет в Центральном парке 14 и 15 сентября, будет большой блок реконструкций.

Воронежцам покажут одну из легендарных боевых историй Первой мировой войны, связанную с Воронежем - сцену обороны крепости Осовец на Восточном фронте. Немцы применили отравляющие газы, но защитники крепости не только не оставили позиции, но и, совершив контратаку, обратили противника в бегство. За что тот бой в истории получил название «Атака мертвецов». В ней мужественно сражался 226-й пехотный Землянский полк, памятник которому стоит в Семилукском районе.

Покажут еще несколько боев реконструкторов - «Революционные волнения на Юге России в 1917 году», участники военно-исторических клубов Воронежской и Липецкой областей перенесут зрителей в атмосферу славянского средневековья. Гостей фестиваля ждут пикейный бой, битвы дружинников, атмосфера военного лагеря X, XVII и XVIII веков.

Воронежцы на фестивале смогут поучиться азам фехтования, побывать в мастерской оружейного мастера, попробовать себя в кузнечном и гончарном деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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