Пилот объяснил, насколько опасны ЧП с самолетами, летевшими из Воронежа в Санкт-Петербург

Две опасных ситуации с самолетами за два дня случились в Воронеже. 4 сентября лайнер, который отправлялся в Санкт-Петербург, спустя 20 минут после взлета вернулся в аэропорт: не убралась стойка шасси. 5 сентября уже другой самолет, выполнявший тот же рейс, совершил вынужденную посадку из-за отказа одной из систем электропитания.

Мы попросили пилота гражданской авиации Алексея Иванова прояснить, чем могут быть вызваны эти неисправности, и насколько они опасны. Начнем с последнего случая.

- В современных самолетах все управление осуществляется через электронику. Системы дублируются: если отказала одна, ее заменяют на другую. Есть еще и дополнительные аккумуляторы, которые могут поддержать основные функции управления. Тем не менее, неисправность хотя бы одной системы – это уже опасно. После этого может отказать другая, третья – мы же не знаем причину, не всегда может определить ее в воздухе. Нужно сразу доложить о ситуации диспетчеру и провести посадку на ближайшем аэродроме. Пилоты все сделали правильно.

Кстати, причиной вчерашней истории также могли стать проблемы с электроникой.

- Если не убралась стойка шасси - скорее всего, нарушился какой-то контакт в электросети. Что-то окислилось - возможно, повлиял перепад температуры. Остальные стойки убрались – значит, проблема не в гидросистеме, - говорит Алексей Иванов. - Это не так страшно, как обратная ситуация - когда стойка не выходит при посадке. Тут уже существует различные способы ее выдавливания. В крайнем случае, придется садиться на «брюхо».

Чем же можно объяснить, что за короткое время произошло сразу два случая?

- Долгое время стояла жара, сейчас наступает время с другой погодой. Все механизмы, которые двигаются и трутся, не могут не ломаться. Это нормально; главное, вовремя заметить и исправить. У экипажа есть четкий порядок действий при различных подобных ситуациях, все варианты отрабатываются на тренажере.

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