Самолет, летевший из Воронежа в Санкт-Петербург, экстренно сел из-за ЧП с шасси

Утренний рейс самолета компании «Руслайн» обернулся большой нервотрепкой и для пассажиров, и для экипажа. Лайнер «Бомбардье CRJ200» вылетел из Воронежа в 7.15. В воздухе случился сбой техники.

- У самолета не убралась стойка шасси, - рассказали в пресс-службе Воронежского аэропорта. - Экипаж лайнера принял решение, согласно инструкции, развернуться и попытаться сесть в Воронеже. Самолет сделал над нашим аэропортом несколько кругов, чтобы выработать топливо. Цель была – не повторить всем еще памятной трагедии, случившейся при жесткой посадке лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5 мая (напомним, тогда погиб 41 человек - Ред.). В итоге «Бомбардье» благополучно сел в 7.51. Пассажиры на данный момент размещены на аэровокзале. Сейчас решается вопрос об их отправке в Санкт-Петербург.

Справка «КП»

Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ) - семейство региональных пассажирских реактивных узкофюзеляжных самолетов. Первый полет самолет совершил 10 мая 1991 года. CRJ-100 стал первым самолётом современного уровня среди 50-местных машин.

По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 23 самолета Bombardier/Canadair Regional Jet series. Всего в этих происшествиях погибли 165 человек.