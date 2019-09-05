2019-09-05T10:36:39+03:00
Происшествия

В Воронеже снова экстренно сел самолет, летевший в Санкт-Петербург

Это уже второй такой случай за два дня
Анна ГРЕБЕНКИНАЮлия ДИДЕНКО
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К счастью, никто не пострадал.К счастью, никто не пострадал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронеже снова совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Санкт-Петербург. Инцидент произошел утром четверга, 5 сентября. В аэропорт съехались пожарные машины. На борту находился 31 человек. Как сообщил «Комсомолке» гендиректор воронежской воздушной гавани Александр Белевич, причиной вынужденной посадки стал отказ одной из резервных систем электропитания самолета.

- Железо эксплуатируется и имеет свойство изнашиваться. В данном случае произошел отказ одной из резервных систем электропитания самолета. И экипаж принял правильное решение: не лететь в Санкт-Петербург еще два часа, а вернуться обратно. Не рисковать жизнью и здоровьем людей, - пояснил Белевич.

Самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел в Санкт-Петербург в 7.15. Уже в 7.36 экипаж решил вернуться и запросил посадку в Воронеже, сообщили в пресс-службе аэропорта. Приземлилось судно в 8.41.

- Лайнер выработал все топливо и сел в штатном порядке, без особых осложнений, - прокомментировали в аэровокзале.

Напомним, накануне, 4 сентября, самолет той же авиакомпании, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Воронеж. Причиной экстренной посадки стала нераскрывшаяся стойка шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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