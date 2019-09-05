2019-09-05T11:19:32+03:00
Происшествия

Самолет Воронеж - Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку из-за отказа системы электропитания

Накануне лайнеру этой же авиакомпании также пришлось вернуться в место вылета
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В 7.36 экипаж запросил посадку.В 7.36 экипаж запросил посадку.Фото: архив КП
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Генеральный директор воронежского аэропорта имени Петра I Александр Белевич рассказал о причине, по которой утренний самолет из столицы Черноземья в Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку.

- Железо эксплуатируется и имеет свойство изнашиваться. В данном случае произошел отказ одной из резервных систем электропитания самолета. И экипаж принял правильное решение: не лететь в Санкт-Петербург еще два часа, а вернуться обратно. Не рисковать жизнью и здоровьем людей.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел в Санкт-Петербург 5 сентября в 7.15. Уже в 7.36 экипаж запросил посадку в Воронеже. После выработки топлива, в 8.41, лайнер приземлился. На борту находился 31 человек.

Сейчас техническая группа авиакомпании проверяет самолет и прорабатывает вариант с резервным судном дня отправки пассажиров.

Добавим, 4 сентября лайнер этой же авиакомпании, летевший в Санкт-Петербург в это же время, сразу после взлета запросил посадку в Воронеже. У самолета не убралась стойка шасси. Поясним, что это два разных судна. Со вчерашним «Бомбардье CRJ200» уже проводятся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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