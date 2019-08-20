2019-08-20T14:51:23+03:00
Общество

Мнение воронежского эколога по поводу цветущего водохранилища: «Надо чистить стоки!»

Специалист назвал главную причину зеленой воды
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вычищенный со дна земснарядом песок образует намывные берегаВычищенный со дна земснарядом песок образует намывные берегаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Уже несколько недель воронежцы наблюдают экологическую катастрофу, которая происходит с водохранилищем. В июле вода покрылась невиданной раньше белой пеной. Потом вода начала зеленеть и "цвести". А теперь главный водоем больше напоминает банку с краской и источает в воздух невыносимый запах гниения. Что происходит?

Как говорят в департаменте природных ресурсов и экологии региона, ничего нового на водохранилище не наблюдается. Все это следствие давних проблем. Из-за небольшой глубины и замедленного течения вода прогревается до самого дна, в ней начинают активно размножаться сине-зеленые водоросли. Они-то и вызывают ярко-изумрудный цвет и отвратительный запах. Исправить ситуацию, по словам чиновников, должны проводимые сейчас работы по углублению и очистке дна земснарядом, которые проводят между Чернавским мостом и Вогрэссом. Дно начнет «дышать», течение воды активизируется, что улучшит экологию.

«Комсомолка» выяснила мнение по проблеме у специалистов медико-биологического факультета ВГУ. Представитель кафедры экологии рассказал, что состояние водохранилища усугубляется из-за огромного количества неочищенных стоков, которые сбрасываются в воду. Органика – основная пища бактерий, к которым относятся и сине-зеленые водоросли. В этом году резкому росту цинанобактерий способствовали погодные условия: жара в начале лета и обилие осадков. К сожалению, остановить процесс размножения водорослей сможет только похолодание воды. И произойдет это, по мнению специалистов, ближе к октябрю.

Кстати, цианобактерии не просто портят эстетический вид водоема, некоторые их виды токсичны для животных и человека. Естественными «поглотителями» цианобактерий являются некоторые виды растенеядных рыб, например, белый амур и толстолобик. Мальков этих видов раньше регулярно выпускали в водохранилище. Но очевидно, эта мера оказалась недостаточно эффективной и в последние годы зарыбление водохранилища не проводят.

Как считают специалисты, положительный эффект может дать и механическая очистка воды водохранилища с помощью фильтров. Однако, учитывая объемы водоема, это очень дорогой проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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