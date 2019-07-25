Почему вспенилось воронежское водохранилище

25 Июль 22:26 2019-07-25T22:26:36+03:00

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Воронежцы обратили внимание, что на днях вдоль берега водохранилища появилась широкая полоса белой пены. Горожане отметили, что водоем «цвел» и в предыдущие годы, но не так. «Что происходит?» - встревожились они.

В департаменте природных ресурсов и экологии объяснили необычное явление застоем воды и высокой температурой.

- В мае-июне текущего года среднемесячная температура атмосферного воздуха в г. Воронеже составила +17,1 – +22,2 °С, что на 2,2 – 4,1 °С выше нормы, а средняя температура воды в Воронежском водохранилище за тот же период – +19,1 – +25,6 °С, что на 0,5 – 2,8 °С выше нормы. Указанные погодные условия благоприятно влияют на рост и развитие водной растительности, в том числе на цветение сине-зеленых водорослей, особенно на мелководьях и местах замедленного водообмена, что имеет серьезные негативные последствия для экологического состояния водоема и качества воды.

Вместе с тем экологи напомнили, что сейчас силами департамента проводятся оздоровительные мероприятия на водохранилище в районе Адмиралтейской площади: углубляется русло и снимаются донные отложения, чтобы открыть родники. Это усилит течение, улучшит воздухообмен и положительно скажется на состоянии воды.

- В общей сложности в процессе расчистки из водохранилища планируется поднять 1,7 млн кубометров донных отложений, - сообщили в департаменте приролных ресурсов. - Если указанных мероприятий будет недостаточно для улучшения экологического состояния Воронежского водохранилища, департаментом будет проработан вопрос о проведении дноуглубительных работ на иных участках водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU