В Воронеже позеленело водохранилище

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-05T12:10:26+03:00

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В минувшие выходные воронежцы, оказавшиеся в районе береговой линии водохранилища ниже Чернавского моста, пришли в ужас от вида воды главного водоема города.

- На берегу, в воде разлита то ли какая-то зелёная краска, то ли что-то другое... то ли наше водохранилище так цветёт?... От воды ужасная вонь, весь берег и вода в зелёной непонятной жиже, утки плавают в этом кошмаре! У них окрашены клювы и перья, что же это за ужас такой, куда жаловаться? Жалко животных...

Этот крик души опубликовали горожане на станице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Несколькими неделями раньше вода в водохранилище покрылась белой пеной. Все эти явления, по словам экологов, следствие одной проблемы – плохой циркуляции воды в водохранилище из-за недостаточной глубины, ну и, конечно, сброс загрязняющих веществ с улиц города. Из-за этого в воде слишком активно размножаются сине-зеленые водоросли, превращающие ее в сплошную «краску». Цветению способствуют дожди и жаркая погода, наблюдавшиеся в городе в июне и начале июля.

Для решения этой проблемы департамент природных ресурсов и экологии проводит очистку дна от иловых отложений и углубление русла в районе Адмиралтейской площади. Процесс это небыстрый и результаты, если и появятся, то будут заметны нескоро.

ИСТОЧНИК KP.RU