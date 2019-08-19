2019-08-19T09:10:37+03:00
Общество

Воронежцы жалуются на зловоние, которое исходит от водохранилища

Жара усугубила "цветение" воды
Елена ФЕДЯШЕВА
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А таким чистым водохранилище было в начале летаА таким чистым водохранилище было в начале летаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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К ядовито-зеленому цвету водохранилища добавился отвратительный запах. Об этом сообщают воронежцы, побывавшие на побережье главного водоема города. И без того нездоровую обстановку на воронежском «море» усугубила 30-градусная жара, наблюдавшаяся в городе на прошлой неделе.

Как мы уже писали, экологи только разводят руками: мол, во всем виноваты сине-зеленые водоросли, поразившие водоем из-за слабого течения, загрязнения, жары и плохой аэрации воды. И чем больше развиваются в воде цианобактерии, тем более благоприятными для них становятся условия в водохранилище. Причем, питаются водоросли за счет веществ, которые активно «поставляет» в водохранилище город вместе с неочищенными стоками.

В процессе своего существования цианобактерии выделяют вызывают не просто «цветение» воды, а выделяют ядовитые вещества. Чрезмерное размножение сине-зеленых водорослей вызывает гибель рыб и животных и может стать причиной отравления человека.

Похоже на то, что мириться с цветением водохранилища придется до осени: пока вода не похолодеет настолько, что цианобактерии погибнут естественным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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