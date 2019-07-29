Воронежская область полностью перейдет на новую систему утилизации мусора в 2020 году

Мусорная реформа нагрянула в жизни многих воронежцев в январе 2019-го. Регион разделили на восемь кластеров, для каждого из которых должны были найти своего оператора и установить тариф. Но пока что реализовать новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами удалось только в рамках Воронежского муниципального кластера (в него вошли сам Воронеж, Нововоронеж, а также прилегающие районы - Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, Репьевский, Семилукский и Хохольский). Его обслуживает ООО «Экотехнологии». Утвержденный тариф - 475 руб 29 копеек за один метр кубический.

29 июля на совещании в облправительстве руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала, что, согласно федеральному поручению, весь регион должен начать работать по новой схеме утилизации мусора к 1 января 2020 года.

- Воронежский муниципальный кластер образует на своей территории половину всех отходов области. Поэтому в остальных кластерах, которые будут создаваться, ТКО окажется меньше. Это поспособствует более простому подходу для формирования тарифа. А это - основная задача, - пояснила Галина Смирнова.

По словам чиновника, главное препятствие для реализации реформы - отсутствие современных мусорных полигонов.

- Построить дополнительные до 1 января, конечно, мы не успеем. До этого времени нужно отобрать региональных операторов для районов, где их нет. Мероприятия, которые мы реализовывали ранее, были направлены на то, чтобы организации, функционирующие в местах без новой системы обращения с ТКО, могли спокойно заниматься утилизацией отходов. Например, 350 миллионов рублей выделяли из облбюджета на закупку новой коммунальной техники.

Возможно, временно решить проблему с полигонами помогут несанкционированные свалки. Как рассказала Галина Смирнова, некоторые из этих мест (по федеральному постановлению) можно использовать для накопления твердых отходов до 2023 года. Пока будет идти строительство специальных площадок.

- Суть реформы в том, чтобы мусор не растекался хаотично по области. Его нужно направлять на полигон или перерабатывать. Информацию о том, какие именно свалки подойдут для этих целей, районы области должны подготовить к 1 ноября текущего года.

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