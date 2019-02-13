Плата за вывоз мусора для воронежцев будет зависеть от площади квартиры

В минувший понедельник, 11 февраля, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала о новой системе обращения с отходами.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - С КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Она напомнила, что уже в этом месяце жители региона получат новые квитанции с отдельной строкой - платой за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом Галина Смирнова заметила, что на новую систему обращения с ТКО перешел только воронежский межмуниципальный кластер, на территории которого образуется более 50% всех отходов по области. Кластер в соответствии с новыми требованиями обеспечен лицензированным полигоном по утилизации отходов, а также мусоросортировочным заводом.

- Жители многоквартирных домов Воронежа получат новые квитанции, в которых будет указан фактический объем мусора. Это значит, что люди будут платить за вывоз ТКО по факту. Граждане не будут привязаны к какой-то норме, а будут оплачивать по схеме: количество контейнеров , помноженное на периодичность вывоза и помноженное на тариф на один кубометр. Плата будет распределяться соответственно квадратным метрам жилья. Иными словами, по Воронежу мы перешли на оплату вывоза ТКО исходя из площади квартиры. И теперь управляющие компании обязаны исключить первую строку, взамен нее появится отдельная строка за вывоз мусора. В целом плата для многоквартирных домов вырастет на 4 - 5%, у кого-то рост составит 12%. Если бы мы оставили прежнюю систему (по количеству проживающих), то одинаковые по площади квартиры платили бы за вывоз мусора по разной цене, что далеко не всегда справедливо, - рассказала Галина Смирнова.

Также она подчеркнула, что пометражный учет мусора сделает систему его контроля более прозрачной - в частности, людям не придется платить за отходы коммерческих организаций, занимающих первые этажи жилых домов.

К слову, объем вывоза ТКО будет контролировать, с одной стороны, региональный оператор, с другой - сами управляющие компании. Последние ведут учет по количеству контейнеров, их наполняемости, а также периодичности вывоза.

ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И РАЙОНОВ - С ЧЕЛОВЕКА

А вот для жителей частного сектора Воронежа плата будет предусмотрена в размере 100,58 руб. с человека.

По остальным муниципальным образованиям, которые входят в воронежский кластер, плата за вывоз ТКО будет начисляться на каждого зарегистрированного человека как для жителей многоквартирных домов, так и для частного сектора.

- Это сделано, чтобы не допустить существенного роста цен за вывоз ТКО, о чем ранее не раз заявлял губернатор Александр Гусев, - пояснила начальник департамента.

Итак, для жителей Нововоронежа плата составит 77, 70 руб., для Каширского района - 86,21 руб., Нижнедевицкий район - 70 руб. с человека, по Новоусманскому району плата будет разниться: для Новой Усмани - 86,21 руб., Воронежское сельское поселение - 70 руб., Воля - также 70 руб., Нижняя Катуховка - 90 руб. и в Михайловке - 105 руб., в Рамонском районе - 109 руб., Репьевский район - 70 рублей, Семилукский району также подразделяется: Семилуки - 95,24 руб., практически во всех других поселениях, кроме Стрелицы и Латное (85,39 руб.), это 70,20 руб., в Хохольском районе - 70 руб. Все перечисленные населенные пункты входят в воронежский межмуниципальный кластер. Во всех остальных районах платить за вывоз мусора будут по прежним ценам - до тех пор, пока и там не проработают систему утилизации мусора (для этого нужны сертифицированные по новым правилам полигоны).

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

И если в селах мусор будут собирать по-прежнему, то в Воронеже вводится раздельный сбор ТКО.

- Во дворах многоквартирных домов установят сетки или контейнеры для сбора пластика. В дальнейшем к этой фракции мы хотим добавить еще две - это сбор мокрых и сухих отходов. Мокрые отходы должны будут захоранивать на сертифицированных полигонах, а сухие будут поступать на мусоросортировочный завод, где из них будут выделять полезные фракции. Они подлежат вторичному использованию (переработке), и, соответственно, жители за их утилизацию платить не будут. Если управляющая компания примет решение собирать еще какие-либо фракции (например, стекло), то их потом можно будет реализовывать, и вырученные средства должны будут возвращаться жителям многоквартирного дома, - рассказал Галина Смирнова.

Понятно, что тема вывоза ТКО - новая и непростая. Чтобы сделать ее более понятной, ответить на интересующие вопросы, созданы «горячие» линии. Одна в департаменте ЖКХ - номер телефона

212-61-29, и вторая создана в самих «Экотехнологиях» (региональный оператор). Туда люди могут обращаться по поводу плохого вывоза мусора или с жалобами на платежи. Телефон регионального оператора -

202-88-90, плюс у него работают экономическая и юридическая службы, которые помогут разъяснить размер платы. Их телефоны: 260-55-38, 206-55-93.

фото - Областной Дом журналистов