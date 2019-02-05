Плату за вывоз мусора в Воронеже снова пересмотрели

«Комсомолка» уже касалась проблемы введения новых тарифов на вывоз мусора в Воронежской области с 1 января 2019 года. Рост получился настолько резким, что чиновники - как на федеральном, так и на местном уровне - испугались социального взрыва. И поспешили смягчить последствия мусорной реформы для кошелька потребителя.

350 бюджетных миллионов – на компенсацию налога

Напомним, территорию нашей области поделили на восемь кластеров. В каждом из них определили своего оператора по обращению с отходами. Но пока тариф утвердили только для одного – ООО «Экотехнологии», которое обслуживает Воронеж, Нововоронеж, а также прилегающие районы - Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, Репьевский, Семилукский и Хохольский. Остальные операторы только готовятся начать работу по новым правилам, и для них расценки не изменились.

Еще в декабре губернатор Александр Гусев поручил региональному правительству рассмотреть варианты снижения платежа в воронежском кластере за счет казны. И вот областная Дума утвердила поправки в бюджет на 2019 год, выделив департаменту ЖКХ и энергетики 350 миллионов на возмещение затрат оператора на НДС. Благодаря этому 20-процентная надбавка не будет включаться в тариф для жителей. (Напомним, налогом на добавленную стоимость вывоз мусора, переведенный из жилищных услуг в коммунальные, облагается с нового года.)

Точную цифру, которую мы увидим в квитанциях за январь, коммунальщики пока не называют. Но, исходя из расшифровки ранее утвержденного тарифа, можно хотя бы примерно ее высчитать.

Для многоквартирных домов это было 165 рублей с человека (теперь учитывается количество жильцов, а не площадь квартиры). Сюда входили 27 рублей НДС, 40 рублей - затраты на размещение и обработку отходов и 94 - за вывоз мусора. Оставшиеся 4 рубля - прочие расходы вроде печати квитанций и т. п. Отняв от этой суммы 27 рублей, получим 138.

Три куба – это норма?

Много нареканий вызывает и норма накопления отходов: 3,355 кубических метра в год с жителя многоквартирного дома и 3,215 – в частном секторе. Ее рассчитали опытным путем специалисты профильного НИИ для нашего региона: в течение нескольких месяцев изучали объемы различных контейнерных площадок и делили их на количество жильцов. Понятно, что это нормы средние, поскольку пенсионер и обеспеченный горожанин активного возраста производят различное количество отходов.

Чтобы снизить плату за мусор, а вместе с ним - и социальную напряженность, депутаты рассматривают возможность временного отказа от применения утвержденного норматива.

- Около 160 управляющих компаний региона договорились с региональным оператором о том, что плату будут взимать не по нормативу накопления, а по факту: сколько кубометров мусора произведет дом, столько и выставят его жильцам, - пояснили в пресс-службе Облдумы. - Такая система будет действовать в течение трех месяцев, а за это время УК должны перейти к раздельному сбору мусора.

Во многих дворах уже сегодня есть контейнеры для сбора пластика. Рядом с ними должны появиться емкости для твердых (они будут отправляться на мусоросортировочный завод) и жидких, органических отходов (их станут утилизировать на полигонах).

Как пояснили в региональной Думе, федеральным законодательством предусмотрена возможность начисления платы за вывоз мусора жителям многоэтажных домов, исходя как из площади квартир, так и из количества жильцов. Но в Воронежской области выбор пока сделали в пользу второго варианта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как изменятся другие коммунальные тарифы

С января в связи с увеличением размера НДС (с 18 до 20%) вырастут тарифы и на другие коммунальные услуги. Так, электроэнергия теперь будет стоить 3,74 рубля за киловатт в час (вместо прежних 3,68), газ - 7,30 рубля за кубометр (было 7,18), холодная вода – 24,83 рубля за куб (старый тариф - 24,41), канализация: 14,90 рубля - для жителей правого берега и 22,01 рубля - для жителей левого (было 14,66 и 21,64 соответственно). Отопление и горячая вода также подрастут в цене, но стоимость будет разной у разных поставщиков тепла.