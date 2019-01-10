Мусорная реформа в Воронеже: сколько будем платить по новым правилам

Свершилось то, чем воронежцев пугали с осени прошлого года: вступила в силу мусорная реформа. Отныне оплачивать вывоз отходов мы будем по новому, в несколько раз выросшему тарифу. Наш регион стал одним из лидеров в реализации программы. За что будем платить и что получим взамен, разбираемся с экспертами.

ОБЛАСТЬ ПОДЕЛИЛИ НА ДЕВЯТЬ КЛАСТЕРОВ

С 1 января 2019 года ответственность за весь путь мусора от потребителя до переработки ложится на плечи региональных операторов, которых выбирают по конкурсу в каждой области. Территорию Воронежской области разделили на девять кластеров, в каждом из которых определили оператора. Самый крупный кластер - Воронежский - включает кроме областного центра город Нововоронеж, а также прилегающие районы: Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, Репьевский, Семилукский и Хохольский. Конкурс на сбор, транспортировку, сортировку, утилизацию и переработку твердых бытовых отходов в Воронежском кластере еще в 2017 году выиграло ОАО «Экотехнологии», и согласно контракту оно будет выполнять эти функции в течение 15 ближайших лет.

В Борисоглебский кластер вошли районный центр, Грибановский, Новохоперский, Поворинский и Терновский районы. Обслуживать их жителей будет ООО «ЭкоЦентр». Конкурс на обращение с отходами Калачеевского кластера выиграло ООО «Экотранс». В зоне ответственности компании Калачеевский, Петропавловский и Воробьевский районы. Россошанский (Россошанский, Подгоренский и Ольховатский районы), Лискинский (Лискинский, Бобровский, Каменский и Острогожский районы) и Богучарский (Богучарский, Верхнемамонский и Кантемировский районы) кластеры будет обслуживать ООО «Экоресурс».

Область разделили на несколько кластеров, чтобы оптимизировать затраты на транспортировку отходов до местных полигонов.

БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ЛЮДЕЙ, А НЕ «КВАДРАТЫ»

Чем обернется мусорная реформа для жителей региона? Прежде всего - подорожанием услуги по вывозу отходов. Теперь тариф включает 20% НДС и плату за негативное влияние на окружающую среду (раньше ее брали только с юридических лиц, теперь же дошла очередь и до обычных жильцов).

В стоимость услуги также включены расходы на вывоз, обработку и захоронение мусора; выпуск и доставку квитанций по почтовым ящикам.

Тарифы утверждает профильное региональное управление. Для ОАО «Экотехнологии» его на 2019 год установили в размере 591 руб. 14 коп. за 1 куб. м (с НДС).

Кроме того, департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области устанавливает среднегодовые нормативы накопления ТКО на одного человека. Для жителя многоквартирного дома он составляет 3,355 м3 в год, или 419,71 кг. Для жителя частного дома - 3,215 м3 в год, или 462,15 кг.

- Опираясь на среднегодовой норматив накопления ТКО, можно рассчитать новую плату за одного человека в месяц, - рассказали в пресс-службе ОАО «Экотехнологии». - В многоквартирных домах Воронежа она составит 165 рублей, в нее входит НДС, затраты на обработку и размещение отходов и на их вывоз, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду, технические услуги регоператора и его прибыль.

Важный момент: если раньше потребители платили за вывоз мусора, исходя из площади квартиры, то теперь расчет будет производиться по количеству прописанных людей.

Для сравнения: до введения новых правил владелец квартиры площадью 50 кв. м. платил за вывоз около 160 руб. в месяц вне зависимости от числа жильцов.

На начальном этапе оператор будет собирать, увозить и утилизировать отходы. В дальнейшем предполагается организовать раздельный их сбор. В декабре прошлого года в селе Девица Семилукского района открылся мусоросортировочный завод, один из первых в России. При работе в одну смену ежегодно он сможет сортировать до 440 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Льготы по оплате вывоза мусора смогут получить те семьи, расходы на «коммуналку» у которых будут съедать больше 22% совокупного дохода. За оформлением субсидии надо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.

Первые квитанции с новыми цифрами жители воронежского кластера получат в начале февраля. Для остальных цены пока останутся прежними - до решения всех организационных вопросов и утверждения тарифов.

ОТХОДНЫЕ МЕСТА

Сейчас региональный оператор опирается на существующую схему размещения мест сбора отходов, но со временем она будет корректироваться. Все контейнерные площадки внесли в электронную модель территориальной схемы по обращению с отходами, которую разработал и ведет Департамент экологии и природных ресурсов Воронежской области. С начала года ведение реестра мест сбора мусора стало обязанностью органов местного самоуправления. Все вопросы размещения контейнерных площадок будут решать муниципальные чиновники.

По задумке реформаторов, нововведения должны сделать наши города и села чище, сократить количество отходов на полигонах, увеличить долю перерабатываемого мусора и таким образом снизить нагрузку на окружающую среду. Когда мы увидим эти результаты - не известно. Зато нагрузку на кошелек горожане ощутят уже через месяц.

Незадолго до нового года губернатор Александр Гусев заверил журналистов, что резкого подорожания услуги быть не должно, и дал подчиненным задание до середины января найти решение проблемы. Каким образом чиновники сгладят углы, пока не совсем ясно. Но мотивация у них мощная: тем, кто не справится с поручением, глава региона пригрозил потерей кресел.

ЦЕНЫ НОВЫЕ - ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ

Между тем ряд регионов столкнулся с мусорными проблемами уже в период новогодних каникул: Самара, Тамбов, Орел, Ростов, Волгоград… В Воронежской области общая картина выглядит благополучно. Но первые тревожные звоночки уже есть. В одном из домов на проспекте Труда за праздничные дни отходы забили мусоропровод с первого до девятого этажа. Их здесь не вывозили с 28 декабря до окончания каникул.

А жителям села Александровка Новоусманского района накануне Нового года сообщили, что теперь мусоровоз будет посещать их раз в неделю. И это притом, что единой контейнерной площадки там нет, и люди собирают отходы на дороге перед домами. Страшно представить, во что превратятся улицы, если на них семь дней будет накапливаться мусор.

- В Александровке бестарный сбор отходов, который не предусмотрен действующим законодательством, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ОАО «Экотехнологии» Ольга Козлова. - Для изменения порядка сбора жителям надо обратиться в органы местного самоуправления. Там должны определить места размещения контейнерных площадок, обустроить их и ввести в эксплуатацию. После этого жители станут осуществлять накопление ТКО на контейнерных площадках в удобном для них режиме и не будут привязаны к графику вывоза мусора.

Этот график устанавливается подрядной организацией исходя из количества жителей и норматива накопления ТКО на одного человека.

Как пояснили в компании, зачастую жильцы сами создают себе проблемы, оставляя машины перед контейнерными площадками или захламляя территорию крупногабаритным мусором.

- Как следствие - техника не может безопасно поднять контейнер, и необходима ручная обработка отходов, - отметили в ОАО «Экотехнологии». - Во всех перечисленных случаях в адрес управляющей компании направляется заявка о необходимости принятия срочных мер, а мусоровоз уезжает в этот день ни с чем. По итогам каждого рабочего дня мы детально знакомы с ситуацией на площадках, где произошло очевидное перенакопление, и готовы информировать о его причинах и принимаемых мерах всех заинтересованных лиц. Обо всех мусорных проблемах жители могут сообщить по горячей линии 8 (473) 200-8-300. Телефон многоканальный, работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

ЗНАЙ!

Из чего состоит тариф

Разберем на примере стоимости услуг ОАО «Экотехнологии»:

За 1 кубометр отходов (без НДС) - 492,62 руб.:

вывоз мусора – 339,3 руб., или 68,8%;

обработка, захоронение – 108,2 руб., или 22%;

негативное воздействие на окружающую среду - 36,4 руб., или 7,4%;

услуги регоператора (печать и рассылка квитанций, сбор платежей,

заключение и обслуживание договоров) - 8,23 руб., или 1,7%;

прибыль регоператора - 0,41 руб., или 0,1%.

НДС - 98,5 руб., или 20%.

Всего: 591,14 руб.

(Разница в 2 копейки связана с погрешностью при округлении)

В ТЕМУ

Управляющие компании:

«Основная трудность - обеспечить стабильные платежи от населения»

Директор УК Левобережного района Владимир Болотов:

- Эффект от мусорной реформы, как и от любой другой, - отложенный. Конкретно сейчас мы вряд ли заметим что-то, кроме повышения платы. На бытовом уровне жителям, конечно, будет только «сложнее», потому что всем придется привыкнуть и к раздельному сбору мусора. Но я вижу, что в основном жители уже сейчас понимают, что без раздельного сбора мы себя просто закопаем в отходах.

Негатив тут только один - реформа стоит всем нам дополнительных денег: плата за вывоз ожидаемо повысится, и мы почувствуем это уже в феврале, когда получим квитанции за январь. Кроме того, управляющим компаниям придется объясняться с жителями. Не федеральным чиновникам, которые придумали новую систему, а УК, которые непосредственно взаимодействуют с жителями. В условиях общего негативного отношения населения к нам - это непросто.

И, конечно, проблемы будут, когда у нас в скором времени появится обязанность внедрения и поддержания раздельного сбора отходов на вверенных нам территориях. Нельзя в один день изменить ментальность и дисциплинировать всех. У нас уже были в городе прецеденты, месяц назад, когда контейнеры для раздельного сбора кто-то перевернул и повредил.

Директор УК Центрального района Эдуард Баркин:

- Основная трудность в связи с реформой - обеспечить стабильные платежи со стороны населения, в противном случае будет образовываться заложенность перед поставщиком. Последствия мы знаем.

Мы одна из немногих УК в Воронеже, кто расходы на вывоз мусора выделяет в отдельную строку и у кого они прозрачны. Поэтому можно как-то сравнить, насколько вырастет плата. В других УК эти затраты непрозрачны для жителей и нельзя сделать вывод, высок ли вновь принятый тариф. Но разве раньше было лучше? Мусор вывозили без тарифа, без единых расценок и без контроля над тем, куда в итоге отходы привезут: на лицензированный полигон или в ближайшую лесополосу. Перевозчик мог запросто поставить ту цену, которая ему интересна.

Поэтому новая система, думаю, оправдана. Во-первых, плата за мусор содержит некий инвестиционный взнос в строительство современной инфраструктуры по обращению с отходами. А во-вторых, задача реформы - внедрить раздельный сбор, а это будет возможно, только если раздельно собирать мусор станет выгоднее, чем сваливать в общую кучу. То есть в будущем планируется уменьшение платы для жителей, которые будут сортировать свои отходы дома.

Директор УК Коминтерновского района Станислав Судаков:

- Мусорная реформа – огромный шаг к цивилизованному обращению с отходами. В целом идея этого проекта понятна: сделать экологическое состояние региона лучше, контейнерные площадки - чище, всю сферу - прозрачнее. Как это конкретно отразится на работе управляющих организаций, пока до конца не ясно, так как исполнителями услуги по вывозу ТКО мы остаемся по-прежнему, следовательно, ответственности у нас не убавилось. Если мусор будет вывозиться регулярно и без сбоев - мы только «за». За 10 дней работы по-новому эксцессов не произошло, как минимум пока все не хуже, чем было.