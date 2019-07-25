Воронежский врач-пульмонолог рассказала, может ли вонь в городе влиять на здоровье

Очередная волна вони накрыла столицу Черноземья в начале недели. Неприятный запах распространился по всем районам Воронежа, но тяжелее всех приходится жителям Машмета. Ведь они находятся в непосредственной близости от Левобережных очистных сооружений. Одна из жительниц улицы Ростовской рассказала «КП», что во время выбросов у людей начинается тошнота, слезятся глаза, повышается давление и возникают проблемы с дыханием.

- Если вонь накрывает среди ночи, то просыпаемся, и нас сразу начинает рвать. Скорая к нам замучилась ездить. Но самое страшное, что дети стали чаще болеть респираторными заболеваниями, хотя родители лишний раз стараются с ними не выходить на улицу. У нас тут у всех целый букет заболеваний, - негодует женщина.

Однако заведующая пульмонологическим отделением БУЗ ВО ВОКБ №1 Наталья Костина рассказала, что к ним не обращались воронежцы с жалобами на здоровье, вызванными неприятным запахом.

- В данном случае дело не столько в резком запахе, сколько в том, что мы не знаем, какие «ингредиенты» в воздухе присутствуют. Связывать какие-либо заболевания мы можем только с конкретными химическими веществами. Сейчас мы не имеем доказательств четкой связи. Поэтому говорить, что проблемы со здоровьем вызваны просто неприятным запахом, с медицинской точки зрения, нельзя. Допускаю, что для пациентов с бронхиальной астмой сам по себе запах может давать спазмы. Но к нам такие люди не обращались.

По словам специалиста, если бы кто-то пришел с подобной жалобой, можно было бы подтвердить или опровергнуть наличие проблемы как таковой.

- Мы верим своим пациентам на слово, если они скажут, что состояние ухудшилось из-за вдыхаемого воздуха, сможем констатировать обострение болезни.

Врачи не рекомендуют использовать различные ароматизаторы и освежители воздуха, чтобы замаскировать вонь. Поскольку это тоже значительный выброс химических соединений в окружающую среду.

- Производители говорят, что их товар безвреден, мы не можем идти против. Но считаем, что этими средствами не нужно пользоваться всем, особенно нашим пациентам. Ведь мы не знаем, как химические агенты, содержащиеся в воздухе, провзаимодействуют с веществами, входящими в состав ароматизатора.

Специалисты подчеркивают, что сам неприятный запах - это не какая-то болезнь, которую надо лечить препаратами. Это индивидуальная чувствительность. Слишком восприимчивые горожане могут надевать маски и респираторы.

Напомним, 4 июля глава региона Александр Гусев заявил, что руководители «ЛОС» отключили подачу воздуха в аэротенки, из-за чего погиб активный ил, который должен был перерабатывать стоки. В итоге на иловые карты выводили неочищенные стоки, что и явилось причиной распространения неприятного запаха. Также губернатор говорил, что на «Левобережных очистных сооружениях» три линии очистки, две из них работали, одна – нет. Через нее, по данным Александра Гусева, сливали отходы без обработки прямо в водохранилище. Гендиректор «ЛОС» Игорь Житарюк заявил, что все обвинения – бред.

22 июля на «Левобережных очистных сооружениях сообщили, что усиление резкого запаха на Левом берегу могло случиться из-за слабого ветра, воздух застаивался. Окончательно решить проблему на предприятии надеются после открытия цеха механического обезвоживания осадков, его собираются ввести в строй до 31 декабря 2019 года.

Накануне правительство Воронежской области сообщили, что проблему неприятного запаха решат с помощью вывоза части иловых карт. Это планируется сделать в сентябре - ноябре 2019-го.