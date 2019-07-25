2019-07-25T15:35:46+03:00
Общество

Переживет ли реконструкцию красивейшая воронежская колоннада?

Таким вопросом задался краевед. В мэрии ответили, что контроль за работами будет самый строгий
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: Google-панорамы.Фото: Google-панорамы.
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Краевед Павел Попов выразил тревогу за будущее колоннады парка "Орленок", построенной в 1954 году. Ее реконструкция ожидается в рамках обновления парка.

- На примере случаев реставрации дома Вигеля или флигеля Гегера мы убедились, что даже реставрация, даже в случаях с ОКН (объектами культурного наследия - прим.), может обернуться необоснованным уничтожением подлинной лепнины или неточным изготовлением металлических деталей, что идет в разрез с самим понятием сохранения памятников. Что же получится с объектами, которые даже не ОКН? И даже не реставрируются, а реконструируются? - спрашивает Павел Попов.

Входная группа парка сегодня. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Входная группа парка сегодня.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По мнению краеведа, колоннада хорошо сохранилась.

- Неужели реконструкция обернется уничтожением подлинных послевоенных произведений, а заодно и важного исторического источника, и затратой средств на какие-нибудь новые трубы-колонны или украшения из современных материалов, которые будут лишь напоминать о бывшем памятнике архитектуры? Ведь по технологиям 1954 года главные колонны искусно сужаются кверху, и оштукатурены так, как в наше время никто не оштукатурит.

Павел Попов также обратил внимание, что входная группа "Орленка" - одна из самых выдающихся на территории бывшего СССР. Даже колоннада в Гагре, которая считается визитной карточкой абхазского курорта, куда более проста.

- Скульптурные элементы находятся в крайне плохом состоянии. Экспертиза показала, что отреставрировать их невозможно. Более того, маленькие фигуры на колоннаде покосились: они просто могли рухнуть, - комментируют в пресс-службе администрации Воронежа. - Изображения львов и вазон на фонтане, а также лепнина на входной группе будут в точности воссозданы. Чтобы сделать их копии, были приглашены скульпторы. Производилась детальная фотосъемка объектов, чтобы не потерять ни одну деталь. Размеры колонн замеряли на месте. Технологии позволяют в точности воссоздать элементы, используя при этом современные материалы, которые будут более долговечными. Контроль за действиями подрядчика будет самый строгий.

Так выглядел фонтан, который сейчас реконструируют. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Так выглядел фонтан, который сейчас реконструируют.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мэрии также добавили, что проект реконструкции парка прошел общественные обсуждения. "Орленок" полностью преобразится к сентябрю 2020 года. На его территории появятся новые малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки, а также территория для выгула собак. Отремонтируют и мемориальный комплекс.

Примерно таким будет новый "Орленок". Источник: мэрия.

Примерно таким будет новый "Орленок". Источник: мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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