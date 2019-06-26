В Воронеже начинают реконструкцию площади Победы и парка «Орленок»

В Воронеже реализуются масштабные проекты по комплексной реконструкции ключевых общественных пространств – площади Победы и парка «Орленок», заключены муниципальные контракты, подрядные организации готовы приступать к подготовительным работам по благоустройству территорий – к завозу материалов и оборудования, будет применяться специализированная техника.

В связи с этим с 28 июня 2019 года и до момента завершения работ будет ограничен доступ посетителей в парк и на территорию мемориального комплекса, для чего подрядчики установят временное ограждение.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАРК ВОРОНЕЖЦЫ УВИДЯТ В СЕНТЯБРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

На реконструкцию парка «Орленок» будет направлено 237,7 млн рублей, обновленный парк воронежцы должны увидеть к сентябрю 2020 года. В ближайшее время глава Воронежа Вадим Кстенин проведет на территории рекреационной зоны выездное межведомственное совещание для постановки задач подрядчикам и проработки технической возможности открыть часть парка для посетителей раньше полного окончания работ.

– Парк «Орленок» привлекает огромное количество людей, это важнейшее и очень востребованное место отдыха горожан, поэтому по моему поручению профильные структурные подразделения мэрии и подрядная организация должны определить варианты технических решений и спланировать этапность работ таким образом, чтобы по завершении строительного сезона 2019 года мы могли открыть какую-то часть парка для воронежцев, – подчеркнул мэр.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЗАВЕРШИТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На работы на площади Победы будет направлено 167,5 млн. рублей, по указанию главы Воронежа Вадима Кстенина реконструкция должна быть завершена до 1 мая 2020 года, чтобы юбилей Великой Победы наш город мог праздновать с обновленным главным мемориалом – муниципалитет готовит для воронежцев масштабные торжественные мероприятия.

– Благодаря всесторонней поддержке правительства Воронежской области и губернатора Александра Гусева мы в этом году реализуем беспрецедентную инвестиционную программу по обустройству, реконструкции и созданию ключевых территорий и объектов, относящихся ко всем сферам городской жизни. Строятся школы и детские сады, в этом году начнутся работы на важнейших транспортных артериях – путепроводах, новую жизнь получат как крупные, так и небольшие общественные пространства. Но площадь Победы – святое место и главный воинский мемориал, необходимо успеть ко Дню Победы, выполнив при этом все требования по качеству, поэтому на всем протяжении реконструкции я буду лично контролировать ход работ, – заявил Вадим Кстенин.

Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за неудобства, связанные с ограничением посещения парка «Орленок» и площади Победы, и просит отнестись с пониманием к этим необходимым для безопасной организации сложных и масштабных работ мерам.