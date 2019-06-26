2019-06-26T16:36:41+03:00
Общество

В Воронеже начинают реконструкцию площади Победы и парка «Орленок»

Из-за работ доступ на их территорию будет ограничен
Поделиться:
фото Т. Подъяблонскойфото Т. Подъяблонской
Изменить размер текста:

В Воронеже реализуются масштабные проекты по комплексной реконструкции ключевых общественных пространств – площади Победы и парка «Орленок», заключены муниципальные контракты, подрядные организации готовы приступать к подготовительным работам по благоустройству территорий – к завозу материалов и оборудования, будет применяться специализированная техника.

В связи с этим с 28 июня 2019 года и до момента завершения работ будет ограничен доступ посетителей в парк и на территорию мемориального комплекса, для чего подрядчики установят временное ограждение.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАРК ВОРОНЕЖЦЫ УВИДЯТ В СЕНТЯБРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

На реконструкцию парка «Орленок» будет направлено 237,7 млн рублей, обновленный парк воронежцы должны увидеть к сентябрю 2020 года. В ближайшее время глава Воронежа Вадим Кстенин проведет на территории рекреационной зоны выездное межведомственное совещание для постановки задач подрядчикам и проработки технической возможности открыть часть парка для посетителей раньше полного окончания работ.

– Парк «Орленок» привлекает огромное количество людей, это важнейшее и очень востребованное место отдыха горожан, поэтому по моему поручению профильные структурные подразделения мэрии и подрядная организация должны определить варианты технических решений и спланировать этапность работ таким образом, чтобы по завершении строительного сезона 2019 года мы могли открыть какую-то часть парка для воронежцев, – подчеркнул мэр.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЗАВЕРШИТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На работы на площади Победы будет направлено 167,5 млн. рублей, по указанию главы Воронежа Вадима Кстенина реконструкция должна быть завершена до 1 мая 2020 года, чтобы юбилей Великой Победы наш город мог праздновать с обновленным главным мемориалом – муниципалитет готовит для воронежцев масштабные торжественные мероприятия.

– Благодаря всесторонней поддержке правительства Воронежской области и губернатора Александра Гусева мы в этом году реализуем беспрецедентную инвестиционную программу по обустройству, реконструкции и созданию ключевых территорий и объектов, относящихся ко всем сферам городской жизни. Строятся школы и детские сады, в этом году начнутся работы на важнейших транспортных артериях – путепроводах, новую жизнь получат как крупные, так и небольшие общественные пространства. Но площадь Победы – святое место и главный воинский мемориал, необходимо успеть ко Дню Победы, выполнив при этом все требования по качеству, поэтому на всем протяжении реконструкции я буду лично контролировать ход работ, – заявил Вадим Кстенин.

Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за неудобства, связанные с ограничением посещения парка «Орленок» и площади Победы, и просит отнестись с пониманием к этим необходимым для безопасной организации сложных и масштабных работ мерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения
В 2019 году наш регион стал одним из десяти субъектов РФ, которые выиграли федеральный грант на создание "Центра "серебряного" волонтерства", рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новости 24
Воронежский каноист завоевал две медали Европейских игр
В Воронеже местные жители пять лет получают «двойные платежки» за домофон
В Воронеже трое подростков вечером заблудились в лесу
В Воронеже УК незаконно брала плату с жильцов за содержание и ремонт жилья
Воронежцам напоминают о долгах по налогам
В Воронежской области задержали коллекционера боеприпасов времен ВОВ
За воронежскую турбазу «Росинка» борются мэрия и частная фирма
Протаранивший лодку с шестью пассажирами под Воронежем гидроциклист сдался правоохранителям
В Воронеже начинают реконструкцию площади Победы и парка «Орленок»
Изменились сроки отключения горячей воды в Воронеже в июле
В Воронеже 73-летний пациент больницы вышел прогуляться и исчез
В Воронеже разъяренный отец напал на 11-летнего обидчика его сына
В Воронежской области горе-мать арестовали на двое суток за неуплату алиментов
В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму
В Воронеже сотрудники МЧС объяснили причину скопления пожарной техники у торгового центра
Омский «Иртыш» планировал сместить воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ?
В Воронежской области грабитель-неудачник не смог убежать от преследователя
Бюджет Воронежа на 2019 год вырос более чем на миллиард
Жители воронежской многоэтажки рисковали жизнью из-за забитой мусором вентиляции
В Воронеже женщина решила заработать на курсе валют и потеряла 380 тысяч рублей
В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения
Воронежский «Факел» подписал защитника из «Сибири»
В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера
Пожары в Воронежском заповеднике могли устроить специально
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
На первом общегородском выпускном развернут медицинский пункт для экстренной помощи
В Воронеже пропал 51-летний мужчина