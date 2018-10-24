Зачем с воронежского дома Вигеля снимают лепнину?

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-24T14:28:42+03:00

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В редакцию поступило тревожное сообщение по поводу реставрации исторического здания на улице Вайцеховского - объекта культурного наследия федерального значения «Дом Вигеля». «Сбивают старинную лепнину, будут менять на пластиковую!» - рассказал читатель. Работы проводит ООО «Экспресс». Туда мы и обратились за комментарием.

- Часть лепнины на данном здании выполнена из бетона, другая часть - из гипса, который уже стал пористым и рассыпается, - пояснили в компании. - Для того, чтобы воссоздать элемент, изготавливается его точная копия из пластика. Уже с ее помощью мы отливаем форму из специального бетона (который активно используется при реставрации исторических зданий в Санкт-Петербурге и Москве). Все элементы будут возвращены на место. Есть проект, в котором подробно расписаны технологические нюансы. Мы проводим именно реставрацию, здесь даже оконные рамы будут деревянные. У нас восемь проверяющих – представьте, восемь подписей мы ставим на соответствующей форме! Это и авторский надзор, и технологический надзор, и строительный контроль, и Министерство культуры, и заказчик. Контролирующие и проверяющие органы бывают на площадке буквально через день. И никто не возьмет на себя ответственность сделать что-то в противовес проекту.

Напомним, реставрацию здания, построенного в середине XVIII века, финансирует областной бюджет. За 318 миллионов рублей подрядчик должен восстановить дом Тулиновых-Вигеля и благоустроить территорию вокруг него. После окончания работ в здании должна разместиться поликлиника онкодиспансера.

Справка «КП»

Дом Тулиновых-Вигеля в Центральном районе (улица Вайцеховского, 2/4) был построен еще в 30-40-х годах XVIII века. Это второе по древности здание Воронежа. Старше только дом Гардениных. Тогда здание принадлежало семье богатого купца Тулинова, потом перешло к его родственнику Вигелю, тот завещал дом городу, попросив открыть там бесплатную женскую лечебницу. До начала XX века в здании находились медицинские организации. Во время революции 1905 года в доме заседал Совет рабочих депутатов. В 1918 году здание снова отдали медикам. С конца 40-х до 80-х годов 20-го века там находился роддом.