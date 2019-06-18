Девочка, выжившая в аварии с 8 погибшими под Воронежем, пришла в сознание

Стало известно, кто возьмет под опеку 10-летнюю Агафью, выжившую в аварии, случившейся 15 июня в Хохольском районе (в ДТП погибла ее 48-летняя мама и еще семь человек). Об этом рассказали в администрации села Подгоренского района, где жила женщина:

- Без мамы остались не только Агафья, но и еще четверо детей: девочки 14 и 17 лет и мальчики 7 и 13 лет. Папа у них умер 1 февраля 2018 года из-за сердечного приступа. Он официально нигде не работал, жили на пособие плюс на продукты со своего огорода. Мама страдала от онкологического заболевания, но из-за своих религиозных представлений в больницу ложиться не хотела (кстати, по той же причине семейная пара долго не оформляла документы на детей). Она часто ездила к духовнику в Тульскую область, в том числе и в своей последней поездке на попавшем в аварию микроавтобусе. В «Фольксвагене» после аварии нашли документы еще двоих ее детей – мальчика и девочку. Женщина планировала взять их с собой, но сын заболел, и она оставила их под присмотр старшей дочери. К нам звонили сотрудники спецслужб, выясняли, где дети. А они дома остались.

От передней части "Фольсквагена" практически ничего не осталось.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Кто-нибудь собирается оформить опеку над детьми?

- Со Ставропольского края собираются приехать их старшие взрослые сестры (это дети погибшей женщины от ее первого брака). После известия о гибели мамы младших детей отвезли в больницу для обследования (возможно, опасались психологического шока). Сейчас их отпустили домой – на время похорон. В 15 часов пройдет молебен, а потом их маму похоронят на нашем кладбище. Затем детей на время отвезут в реабилитационный центр «Надежда» в поселке Сагуны. Там они будут находиться, пока старшие сестры будут оформлять документы на опеку.

- Как себя чувствует Агафья, вам сообщали?

- Девочка пришла в сознание, у нее переломы ног, раздроблено предплечье, сильно ушиблена голова.

Напомним, авария случилась на дороге Воронеж-Луганск 15 июня в 19.50. 39-летний водитель «Форд-Фокус», житель Семилук, пошел на обгон «КамАЗа» (этот момент попал на видеорегистратор грузовика), не убедившись в том, что на встречной полосе никто не едет. В итоге он врезался в микроавтобус «Фольксваген-Каравелла», за рулем которого был 73-летний житель Острогожского района. В итоге в аварии погибли оба водителя, пассажирка «Форда» и еще пять человек, ехавшие в «Фольксвагене». Вскоре стал известен список погибших:

Антонов А.С., 1980 г.р.;

Пастух В.П., 1946 г.р.;

Бондарева А.П., 1959 г.р.;

Бондарев П.П., 1992 г.р.;

Ромащенко Н.Ф. (дата рождения не установлена);

Рыбина С.Л., 1971 г.р.;

Ушакова Н.Г., 1949 г.р.

Капот "Форда" тоже полностью снесло.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек» (до семи лет лишения свободы). Однако его, видимо, закроют – предполагаемый виновник аварии погиб.