Воронежского замгубернатора с «золотым парашютом» все-таки уволили

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-08T18:40:06+03:00

До этого Юрий Агибалов получил 23 оклада за "двухдневный выход на пенсию"

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8 октября губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Юрия Агибалова от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя главы Воронежской области.

Отмечается, что вице-губернатор, увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе.

Напомним, на днях много вопросов вызвала ситуация с выходом на пенсию Юрия Агибалова. 15 сентября он ушел на заслуженный отдых и получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов. Вот только уже через два дня его вновь наняли на ту же должность.

Позже глава Воронежской области раскрыл механизм начисления «отступных» и назвал их точную сумму – 223 892 рубля. Александр Гусев подчеркнул, что его заместитель будет работать исключительно до формирования нового состава правительства. Как видим, свое слово губернатор сдержал.

Хотя основное место работы Юрий Агибалов и покинул, теперь он законно будет получать доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Во время пресс-конференции говорилось, что в расчет при выплате выходного пособия при уходе на пенсию проценты будут исчисляться из единовременного денежного вознаграждения - то есть из тех самых 11 189 рублей.

Однако по другой версии 75% будут начислять все-таки от среднего ежемесячного заработка. А именно по такой схеме, согласно статье 21 ФЗ N166-ФЗ, пенсия начисляется, например, федеральным госчиновникам. В этом случае она может составить у воронежского вице-губернатора и около 300 тысяч рублей. Так как доход за 12 месяцев Юрия Агибалова в 2017 году, например, составил 4,82 млн рублей.

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- С точки зрения закона абсолютно правильно. Областное законодательство однозначно регулирует действия руководителя в таком случае, в том числе и размер выплаты – 23 единовременных денежных вознаграждения, – объяснял Александр Гусев. (Читать далее)

Губернатор Воронежской области решил экстренно отреагировать на скандал с 23 окладами его заместителя

«Это подрывает всю проведенную работу» - высказываются один за другим воронежские политологи о ситуации с выходом на пенсию вице-губернатора Юрия Агибалова. 15 сентября, уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов - это несколько сот тысяч рублей. Пикантности ситуации прибавляет то, что уже через два дня его вновь наняли на ту же должность. (Читать далее)